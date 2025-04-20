RTÜK Başkanından İmamoğlu'na TRT Tepkisi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den dikkat çeken TRT paylaşımı geldi. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun TRT’ye yönelik yaptığı paylaşımın ardından gelen bu açıklamada, Şahin’in İmamoğlu’nun ismini vermezken “TRT'yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyoruz” ifadesini kullandı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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RTÜK Başkanından İmamoğlu'na TRT Tepkisi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun TRT’ye yönelik yaptığı paylaşıma isim vermeden yanıt verdi.

‘KAMUOYUNUN HABER ALMA HAKKINA AÇIK BİR SALDIRI’

Şahin, İmamoğlu’nun adını anmazken “Çeşitli suçlardan yargılama süreci devam eden bir siyasetçi” ifadesiyle tutuklu bulunan İmamoğlu’nu kast ederek, ‘kamu yayıncılığı görevini tarafsızlık ve sorumlulukla yürüten’ şeklinde tanımladığı TRT’nin hedef alındığı açıklamaların hem kurumsal değerlere hem de kamuoyunun haber alma hakkına açıkça bir saldırı olduğunu belirtti.

‘ALGI OPERASYONUNA KARŞI KARARLILIKA DURACAĞIZ’

Şahin, TRT’nin köklü yayıncılık geçmişiyle Türkiye’nin en saygın medya kuruluşlarından biri olduğunu ifade ederek, TRT’nin ilkeli yayıncılığı ve uluslararası itibarıyla Türkiye’nin sesi olmaya devam ettiğini söyledi.

TRT’nin siyasi hesaplara alet edilmeye çalışıldığı belirten Şahin, “Bu sorumsuz beyanları kınıyor, kurumlarımızı hedef gösteren her türlü baskı ve algı operasyonuna karşı kararlılıkla duracağımızı tekrar hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TRT’nin yayın politikasına eleştiriler getirmişti.

Kanallar arasında geçiş yaparken tesadüfen TRT-Türk yayınına denk geldiğini belirten İmamoğlu, “TRT-Türk kanalında bir iftiracının ifadesinin kelime kelime okunduğunu görünce durdum ve takip ettim. Dakikalarca bu ifade tane tane okundu, sanırsınız TRT değil, başsavcılık haber ajansı!" ifadeleriyle televizyon kanalında verilen habere tepki göstermişti.

Kanalın devamında başına CHP etiketi yapıştırılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhinde ‘içi iftira ve yanıltma dolu’ iki haber sunulduğunu ifade eden İmamoğlu, devletin kanalının bir avuç insanın iktidar hırsının esiri olduklarını söyledi.

İmamoğlu paylaşımının devamında vatandaşlara da seslenerek TRT’yi ayrıca cezalandırmalarını ve izlemeyerek boykot etmelerini istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde siyaset yapan muhalif milletvekillerine de bir çağrıda bulunan İmamoğlu, vekillerin her ortam ve konuşmalarında TRT’yi kınamalarını ve yanlı tutumlarını deşifre etmelerini önerdi.

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