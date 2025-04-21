Eski Milletvekili Fehmi Işıklar'ın Oğlu, Annesini Öldürmüştü! Cinayetle İlgili Şok Detaylar Ortaya Çıktı

İzmir'de Eski TBMM Başkanvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlunun, annesini silahla vurarak öldürdüğü cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Eski Milletvekili Fehmi Işıklar'ın Oğlu, Annesini Öldürmüştü! Cinayetle İlgili Şok Detaylar Ortaya Çıktı

İzmir’in Foça ilçesinde, Eski TBMM Başkanvekili ve milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın oğlu Can Işıklar, annesi Gülay Işıklar’ı silahla vurarak öldürdü. Hacıveli Mahallesi’nde bulunan evden silah sesi duyulması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilk incelemelerde, 18. ve 19. dönem milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın eşi, 55 yaşındaki Gülay Işıklar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Eski Milletvekili Fehmi Işıklar'ın Oğlu, Annesini Öldürmüştü! Cinayetle İlgili Şok Detaylar Ortaya Çıktı - Resim : 1

'YANLIŞLIKLA VURMUŞ'

Olay sonrası gözaltına alınan 28 yaşındaki Can Işıklar’ın ilk ifadesinde, annesini kazayla vurduğunu söylediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, olay öncesi alkollü araç kullanan Can Işıklar’ın kaza yaptığı, ardından eve döndüğünde annesiyle tartıştığı belirtildi. Bu esnada masada bulunan tabancayı almak isterken yaşanan arbede sırasında silahın ateş aldığı ve kurşunun Gülay Işıklar’a isabet ettiği belirlendi.

Eski Milletvekili Fehmi Işıklar'ın Oğlu, Annesini Öldürmüştü! Cinayetle İlgili Şok Detaylar Ortaya Çıktı - Resim : 2

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Can Işıklar, çıkarıldığı hakimlikçe 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi’ne gönderildi.

Eski Milletvekili Fehmi Işıklar'ın Oğlu, Annesini Öldürmüştü! Cinayetle İlgili Şok Detaylar Ortaya Çıktı - Resim : 3

3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI

1987 genel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) Bursa Milletvekili olarak Meclis’e giren Fehmi Işıklar, 1990’da partisinden ayrılarak Halkın Emek Partisi’nde (HEP) genel başkanlık yaptı. 1991 seçimlerinde SHP Diyarbakır Milletvekili seçilen Işıklar, bu süreçte TBMM Başkanvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca, SHP ve CHP’de Genel Başkan Yardımcılığı görevleri üstlendi.

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın Oğlu Annesini Öldürdü!Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın Oğlu Annesini Öldürdü!Güncel

Kaynak: AA-DHA

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