Sezaryen Doğum Yasaklandı mı 2025? Özel Hastanelerde Sezaryen Yasak mı?

Türkiye'de anne ve bebek sağlığını önceleyen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde yeni bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte özel sağlık kuruluşlarında planlı sezaryen doğumlara kısıtlama getirdi. Yeni düzenleme sonrası milyonlarca anne "Sezaryen doğum yasaklandı mı?, Özel hastanelerde sezaryen yasak mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte sezaryen doğumla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Yeni düzenlemeye göre, özel tıp merkezlerinde tıbbi gerekçe olmaksızın planlı sezaryen doğum yapılamayacak. Bu karar, "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alındı ve tartışmalara neden oldu.

ÖZEL HASTANELERDE SEZARYEN DOĞUM YASAKLANDI MI?

Kamuoyunda dolaşan "Sezaryen doğum tamamen yasaklandı" iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Yönetmelik, yalnızca tıbbi zorunluluk bulunmayan planlı sezaryen doğumları sınırlandırıyor. Gerektiğinde, sağlık gerekçeleriyle sezaryen doğuma yine izin verilecek.

2025 SEZARYEN DOĞUM DÜZENLEMESİ

Bu düzenleme ile birlikte gereksiz sezaryen doğumların önüne geçilmesi, anne ve bebek sağlığı açısından normal doğumun teşvik edilmesi amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığı, uzun vadede daha güvenli ve sağlıklı doğum süreçleri oluşturmayı hedefliyor.

DOĞUM YAPILACAK SAĞLIK KURULUŞLARINA YENİ ŞARTLAR

Yeni yönetmelikle birlikte özel sağlık kuruluşlarında doğuma dair altyapı şartları da yeniden düzenlendi:

Doğum ünitesi kurmak isteyen tıp merkezlerinde ameliyathane bulunması şartı getirildi.

Ameliyathanesi olmayan merkezler, doğum ünitesi açamayacak.

Doğum ünitesi, ameliyathaneye yakın ve kontrol edilebilir şekilde planlanacak.

Doğum salonlarının en az 16 metrekare büyüklüğünde olması zorunlu hale geldi.

Tüm doğum işlemleri, elektronik kayıt sistemiyle merkezi bildirim sistemine aktarılacak.

Uzman hekim sayısı 10 ve üzeri olan sağlık merkezlerinde cerrahi müdahale birimi kurulabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi