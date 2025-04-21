Skandallar Üniversitesi! Kamu Malı İlaçlar Kayboldu: İşte Yasadışı 'Yolculuğun' Belgesi...

Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi, bugün de bir skandala imza attı. Dün hurdaya ayrılan tıbbi cihazların usulsüz şekilde başka adreslere taşındığı ortaya çıkmıştı. Bugün ise Harran Üniversitesi Hastanesi'ne ait olduğu İlaç Takip Sistemi'nden tespit edilen ilaçların yasadışı yollarla şehir dışına çıkarılarak ruhsatsız bir sağlık kabininde olduğu ortaya çıktı.

Skandalın belgesini CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal paylaştı. İşte skandalın belgesi:

'SADECE SKANDAL DEĞİL, SUÇTUR'

Olaya tepkisini sosyal medya platformu X hesabından dile getiren CHP'li Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece skandal değil, bu bir suçtur! Şanlıurfa’da bir üniversite hastanesinden çıkan ilaçlar, Mersin’de ruhsatsız bir sağlık kabininde ele geçiriliyor!

Evet yanlış duymadınız! Harran Üniversitesi Hastanesi’ne ait olduğu İlaç Takip Sistemi (İTS) ile tespit edilen ilaçlar, yasadışı yollarla şehir dışına çıkarılmış, ruhsatsız bir işletmede ortaya çıkmıştır!

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Sayın Cumhurbaşkanı! Bu nasıl bir denetimsizliktir? Bu nasıl bir liyakatsizliktir?

'HALKIN SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR'

Devletin hastanesinden kamu malı olan ilaçlar kayboluyor, kayıt dışına çıkıyor, halkın sağlığı hiçe sayılıyor! Şanlıurfa bu utancı hak etmiyor! Hastaneler ticarethane, yöneticiler rant aracı değildir! Bu belgeli suç karşısında susan da suç ortağıdır!

Eğer turp arıyorsanız, turpun en büyüğü Şanlıurfa’da!

Ne ararsan var:

Usulsüzlük var!

Görevi kötüye kullanma var!

Kamu malı kaçırma var!

Sağlık suistimali var!

Savcılar göreve! Sağlık Bakanlığı açıklama yapmak zorundadır! YÖK bu rezaletin üzerini örtemez! Cumhurbaşkanı bu liyakatsizlik zincirinin sorumluluğunu taşımalıdır! Bu işin peşini bırakmayacağız!"

DÜN DE BELGELERİ PAYLAŞMIŞTI

CHP'li Tanal, Harran Üniversitesi'ndeki 'hurda' skandalını da dün açıklamıştı. Tanal, bazı cihazların hurdaya ayrıldığına ancak hurda merkezine götürülmediğine ilişkin soruşturma komisyonu ön inceleme raporunu paylaşmış ve "Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tıbbi cihazlar, tanklar, motorlar 'hurda' adı altında sistem dışına çıkarılmış, hurda merkezine değil, başka adreslere indirilmiştir. Kamera kayıtları ve resmi tutanaklarla sabittir" dedi.​ Milletvekili Tanal, yetkililere seslenerek, "Bu olay, resmen kamu malı kaçırmaktır! Bu saatten sonra susan da suç ortağıdır!" diye tepki göstermişti.