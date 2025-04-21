Herkes Marmaray'ın Bu Özelliğini İlk Kez Öğrendi! Görenler Gözlerine İnanamadı

İstanbul’da şehir içi yolcu taşımacılığının en yoğun kullanılan araçlarından olan Marmaray’da gece yük taşımacılığı yapılan anlar kayıt altına alınırken, o anları ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Marmaray’daki yük taşımacılığı sosyal medyada gündem oldu.

Metro ve tren istasyonlarında gündüzleri yolcu taşımacılığı yapılırken, geceleri de yük taşımacılığında kullanılıyor.

Geceleri yük taşımacılığı uzun yıllardır yapılsa da, bu durum vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Söz konusu durum, şehirde trafiği ve taşımacılık faaliyetlerini azaltmada dikkat çeken bir rol üstleniyor.

Marmaray’da da gece yük taşımacılığı yapılan anlar kameralara yansıdı. Bu anlara ilk kez şahit olanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: Haber Merkezi