Trafik Kazası Geçirmişti! Ölümden Dönen Ünlü Oyuncu Berk Atan'dan Açıklama: Kırıklar Akciğere Battı, Diren Takıldı

Ünlü oyuncu Berk Atan geçirdiği trafik kazası sonrası bir açıklamada bulundu. Tedavi sürecinin en az bir hafta devam edeceğini belirten Atan, kaburgasındaki kırıkların akciğere batması nedeniyle dren takıldığını ifade etti.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Trafik Kazası Geçirmişti! Ölümden Dönen Ünlü Oyuncu Berk Atan'dan Açıklama: Kırıklar Akciğere Battı, Diren Takıldı

"Gönül Dağı" dizisi oyuncularından Berk Atan'ın bulunduğu minibüs Eskişehir'de kaza yaptı. Oyuncu Berk Atan ve bir kişi yaralandı. Oyuncu Berk Atan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaburgasında kırıklar bulunan Atan sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı" dedi.

Trafik Kazası Geçirmişti! Ölümden Dönen Ünlü Oyuncu Berk Atan'dan Açıklama: Kırıklar Akciğere Battı, Diren Takıldı - Resim : 1

Bir haftalık hastane süreci olacağını belirten Atan'ın açıklaması şöyle:

"Arkadaşlar son durumu doğrudan benden duymanız için buradan paylaşmak istedim. Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor.

Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım. Bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim."

Trafik Kazası Geçirmişti! Ölümden Dönen Ünlü Oyuncu Berk Atan'dan Açıklama: Kırıklar Akciğere Battı, Diren Takıldı - Resim : 2

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