Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın Eşi Öldürüldü, Oğlu Gözaltına Alındı

İzmir'in Foça ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar, oğlu C.I. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan C.I., adliyeye sevk edildi.

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Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın Eşi Öldürüldü, Oğlu Gözaltına Alındı

İddialara göre,(TBMM eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar ve Gülay Işıklar'ın 28 yaşındaki oğlu C.I., henüz bilinmeyen bir nedenle annesine tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. ​

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın Eşi Öldürüldü, Oğlu Gözaltına Alındı - Resim : 1

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüpheli C.I., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. ​

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Fahmi Işıklar

3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI

1941 yılında Şanlıurfa'da doğan Fehmi Işıklar, sendikacılık kariyerinin ardından 1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili olarak Meclis'e girdi. 1990 yılında SHP'den ayrılarak Halkın Emek Partisi'nin (HEP) kurucuları arasında yer aldı ve partinin genel başkanlığını üstlendi. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır milletvekili seçilen Işıklar, bu dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini yürüttü. Işıklar, SHP ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

Kaynak: DHA

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