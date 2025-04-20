TUSAŞ Duyurdu, AKSUNGUR'dan İrtifa Rekoru

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) insansız hava aracı AKSUNGUR'un milli motor TEI-PD170 ile 40 bin feetle ile en yüksek irtifaya ulaştığı açıklandı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AKSUNGUR'dan millî motorla irtifa rekoru ?? Göklerin sancaktarı AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor! Bu uçuşla millî motorumuz TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı. Aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen millî kameramız AF500'ün ve Aspilsan tarafından geliştirilen millî ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa oldu" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşımda, milli havacılığın gücünü daha da yukarıya taşıma ve çalışmaya devam mesajı vurgulandı.

Kaynak: İHA