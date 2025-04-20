Fenomen Dizinin Oyuncusu Sabıkalı Hırsız Çıktı! Aynı Gün İki Mekanda Birden Kameralara Yakalandı

Avcılar’da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir mağazanın önünde duran valiz, çalındı. Valizi çalan şüpheli aynı gün bir markete girerek raflardaki ürünleri ceplerine doldurdu.

Bölgede yaşanan hırsızlık olayları sonrasında harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliyi tespit etti.

SABIKA KAYDI VARMIŞ

Hırsızlıkları yapan şüphelinin TRT'de ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinde rol alan oyuncu Ümit Gündeş olduğu ortaya çıktı. Güneş’in hırsızlık suçundan sabıka kaydı olduğu tespit edilirken, mağaza ve market yetkilileri oyuncudan şikayetçi olmadı. Gündeş hakkında, işlem yapılmadı.

Kaynak: DHA