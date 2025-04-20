Halı Sahada Aniden Hayatını Kaybetti! O Anlar Kamerada

Adana'da halı sahada arkadaşlarıyla birlikte futbol oynarken kalp krizi geçiren üç çocuk babası Hasan Bakırhan hayatını kaybetti. Bakırhan'ın fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adana'da Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki halı sahada, dün saat 21.00 sıralarında üç çocuk babası olan Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynarken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşünen arkadaşları, Bakırhan'ın uzun süre hareketsiz kalmasıyla yanına koştu.

Halı Sahada Aniden Hayatını Kaybetti! O Anlar Kamerada - Resim : 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine sahaya gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Bakırhan'ı Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalk krizi geçirdiği belirlenen Bakırhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yandan, Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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Adana Futbol kalp krizi
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