Halı Sahada Aniden Hayatını Kaybetti! O Anlar Kamerada

Adana'da Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki halı sahada, dün saat 21.00 sıralarında üç çocuk babası olan Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynarken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşünen arkadaşları, Bakırhan'ın uzun süre hareketsiz kalmasıyla yanına koştu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine sahaya gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Bakırhan'ı Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalk krizi geçirdiği belirlenen Bakırhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yandan, Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA