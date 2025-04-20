Terzi Yapımı Aparatla Dünya 2'ncisi Oldu! Esra Yüce’nin Sıra Dışı Başarı Hikayesi Gururlandırdı

Bursa'da yaşayan ev hanımı Fatma (55) ve okul müdürü Sinan Yüce (58) çiftinin en küçük çocuğu olan Esra, doğuştan gelen kas ve güç eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamaz halde dünyaya geldi. Doktorlarının önerisiyle kaslarının güçlenmesi için yüzme sporuna yönlendirilen Esra, 8 yıl önce gittiği havuzda kısa sürede yüzmeyi öğrenerek antrenör İlyas Aziz'in (33) dikkatini çekti. İlyas Aziz'in özel ilgisiyle çalışmalara başlayan Esra Yüce, engel durumuna göre Türkiye S5 Paralimpik yarışmalarına katıldı ve 50 metre kelebek ile 200 metre karışıkta Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarıları sayesinde 50 metre sırt üstü yarışmalarına katılma hakkı kazandı.

TERZİDE YAPTIRILAN APARAT BAŞARI GETİRDİ

Antrenör İlyas Aziz, sırt üstü yarışmaların startında sabit durması gereken ancak el ve kollarını kullanamadığı için su üstünde sabit duramayan Esra için bir terziye giderek emniyet kemerine benzeyen özel bir aparat yaptırdı. Yüce, bir ucu antrenörünün elinde olup diğer ucunu dişleriyle sıktığı bu aparat sayesinde yarışma öncesi sabit kalabildi. Startın verilmesiyle dişleriyle sıktığı aparatı bırakarak yüzmeye başlayan Esra Yüce, 50 metre sırt üstü yarışında Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma katılmaya hak kazandı.

50 METRE KELEBEKTE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

7'nci sınıf öğrencisi olan Yüce, 4-14 Nisan tarihleri arasında Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenen ve 56 ülkeden 2742 sporcunun katıldığı GYMNASIADE ISF U15 Dünya Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte şampiyon oldu. Yüce, antrenörünün terziye yaptırdığı özel aparatla katıldığı 50 metre sırt üstü yüzmede ise dünya ikinciliğini elde etti. Esra, aynı yarışmalarda Fair Play (En centilmen kız sporcu) ödülüne de layık görüldü.

'ANTRENMAN YAPILMADAN BAŞARILMAYACAK BİR SPOR'

Paralimpik yüzme sporunun düzenli ve disiplinli antrenman yapılmadan başarılamayacağını belirten Esra Yüce, dünya şampiyonasına uzanan serüvenini şu sözlerle anlattı: "7'nci sınıfa gidiyorum. 8 yıldır yüzüyorum. Benim hastalığımdan dolayı doktora gitmiştik. Oradaki doktor bana yüzmenin hastalığıma iyi geleceğini söyledi ve ben de yüzmeye başladım. Antrenmanlarda çok çalıştım. Sabah geldim, akşam geldim. İlyas Hocam da sağ olsun yardım etti bana, antrenmanlar hazırladı. İlk başladığımda yüzme bana çok sıkıcı geliyordu. Sonra sevmeye başladım, daha iyi gelmeye başladı. Alıştım. Antrenmanı yapılmadan başarılmayacak bir spor. Bu yüzden antrenmanları aksatmamak gerekiyor."

YÜZMEYE FİZİK TEDAVİSİ İÇİN BAŞLAMIŞ

Havuza tedavi amacıyla gelen Esra'nın yeteneğiyle öne çıktığını belirten yüzme antrenörü İlyas Aziz, "Esra yanıma geldiğinde daha 5 yaşındaydı. Birçok paralimpik yüzücünün başlangıcı olduğu gibi Esra da buraya fizik tedavisi amacıyla gelmişti. Yetenekli olduğunu fark ettik. Ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürmeye karar verdik. Güzel de başarılar elde etmeye başladık. Öncesinde Türkiye şampiyonlukları elde ettik. Geçen sene ilk defa milli takım kadrosuna dahil oldu. Uluslararası düzenlenen dünya kupası müsabakalarında İtalya'da ilk defa Avrupa Gençlik Oyunları'nda 2'ncilik kazandı. Daha sonrasında bu sene yine milli takım kadrosuna dahil oldu. Esra, Sırbistan'da kelebekte dünya şampiyonu oldu. Sırtüstü yüzmede dünya 2'nciliği kazandığı yarışmalarda, en centilmen sporcu seçilerek bizi gururlandırdı"

'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

Kızının haftanın 6 günü düzenli antrenman yaptığını anlatan Sinan Yüce, "Ben de 30 yıllık eğitimciyim. En küçük çocuğum olan Esra'yı özel durumu nedeniyle 8 sene önce yüzme okuluna kaydettirdik. Para yüzme çalışmalarına hocasıyla başladı. Haftanın 6 günü antrenmanlarına geliyor. Esra'nın kas ve eklem dokularında eksiklik var. Operasyon yaptırdık. İlave kas dokusunu arttırdık ama bir sonuç alamadık. Doktorumuzun tavsiyesi üzerine yüzmeye başladı. Kızım antrenmanlarını aksatmadan geliyor. Ben de ona elimden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışıyorum. Kızımla gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: DHA