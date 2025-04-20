Karlar Eridi, Meralar Yeniden Hayvanlara Kaldı

Van ve Muş'ta geçen hafta kar yağışı nedeniyle tekrar ağıllara alınan koyun ve kuzular, kar örtüsünün kalkmasıyla yeniden meralara çıkarıldı.

Bölgede geçen hafta etkili olan kar, ilkbaharla beraber binlerce koyun, kuzu ve büyükbaş hayvana ev sahipliği yapan meraları beyaza bürüdü.

Çetin ve uzun geçen kış aylarında ağıllarda beslenen ancak havanın ısınmasıyla meralara çıkarılan koyun ve kuzular, kar yağışı nedeniyle yeniden ağıllara alındı.

Bir haftadır geçim kaynakları sürülerini ağıllarda besleyen Van ve Muş'taki besiciler, kar örtüsünün kalkmasıyla yeniden ilkbahar tonlarına bürünen meraların yolunu tuttu. Hayvan varlığıyla bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden olan iki ilde, zengin floraya sahip meralar, ağıllardan çıkarılan binlerce koyun ve kuzuyla şenlendi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yıllardır hayvancılık yapan Mesut Şen, AA muhabirine, kırsalda kış mevsiminin zorlu ve uzun geçtiğini söyledi. Bu yıl ilkbaharın geç geldiğini belirten Şen, şunları kaydetti Kış boyunca saman, buğday ve arpa ile beslenen hayvanlarımız artık meralara çıktı. Her taraf yemyeşil oldu. Çobanlık zor bir meslek olsa da helalinden kazancımızı elde ediyoruz. Sorumluluğumuzda 1500 hayvan var. Çok şükür hava ısındı. Bu yıl kuzuları ilk defa anneleriyle meraya çıkardık. Kurt, ayı ve diğer yaban hayvanlarına karşı sürekli sıkıntılar oluyor. Biz de sürümüze sahip çıkıyoruz."

uştu.

Kaynak: AA