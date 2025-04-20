Kayıp Pilotun Sır Ölümü! İntihar mı Cinayet mi?... Başına Poşet Geçirilmiş Halde Bulundu

Denizli’de günlerdir kendisinden haber alınamayan kayıp pilot, başına poşet geçirilmiş halde bir aracım içinde bulundu. Kötü koku ihbarı sonrasında ortaya çıkan gerçek kan dondururken, pilotun intihar ettiği düşüncesi değerlendirildi. Pilotun kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda öğrenilecek.

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Orman Bölge Müdürlüğü'nde helikopter pilotluğu yapan 44 yaşındaki B.K, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nde göreve başlamak için 11 Nisan Perşembe günü Denizli’ye geldi.

B.K, 15 Nisan Salı günü eşyalarını toparlamak için Isparta'ya döneceğini söyleyip izin aldı. B.K.’dan bu tarihten itibaren haber alınamadı.

Kayıp Pilotun Sır Ölümü! İntihar mı Cinayet mi?... Başına Poşet Geçirilmiş Halde Bulundu - Resim : 1

TÜM İZLER DENİZLİ’DE

B.K'nın birlikte yaşadığı eski eşi A.B., 19 Nisan Cuma günü saat 15.00 sıralarında Isparta'da polis karakoluna kayıp ihbarında bulundu. A.B., eski eşi B.K'nın Denizli'ye çalışmaya gittiğini, Isparta'daki eve döneceğini söyleyerek telefonu kapattığını, telefonun çaldığını sonrasında ise ulaşamadığını belirtti.

Kayıp Pilotun Sır Ölümü! İntihar mı Cinayet mi?... Başına Poşet Geçirilmiş Halde Bulundu - Resim : 2

BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda kayıp helikopter pilotunu B.K'nın en son Denizli’de hareketliliği olduğu tespit edildi. Korkunç gerçek daha sonra ortaya çıktı. Denizli'de kötü koku ihbarı yapılan araçta, kayıp pilotun cansız bedeni başına poşet geçirilmiş halde bulundu.

Kayıp Pilotun Sır Ölümü! İntihar mı Cinayet mi?... Başına Poşet Geçirilmiş Halde Bulundu - Resim : 3

İNTİHAR MI ETTİ?

İlk belirlemelere göre pilotun kafasına poşet geçirerek intihar ettiği ihtimalli üzerinde durulduğu, kesin ölüm nedenin ise yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Denizli Pilot kayıp İntihar
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