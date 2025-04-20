Kayınvalidesinden Gördü Gizli Gizli Yapıyor, 30 Yıllık Gelenek Herkesi Şoke Etti! Çocuklarına Bile Fark Ettirmeden İçirmiş

Trabzon Ortahisar’da ikamet eden 48 yaşındaki Naciye Aydın, yaklaşık 30 yıl önce kayınvalidesinden öğrendiği bir alışkanlığı yaşatmaya devam ediyor. Aydın, her yıl nisan ayında yağan yağmur sularını toplayıp süzdükten sonra hem içiyor hem de yemeklerinde kullanıyor. Uzmanların sağlık açısından tüketilmemesi gerektiği yönündeki uyarılarına rağmen Aydın, "İçtiğim 3-5 bardak yağmur suyu mu beni zehirleyecek?" diyerek bu geleneği sürdürüyor.

Evinin çatısına yerleştirdiği kovalarla yağmur suyunu biriktiren Aydın, süzdüğü bu suyu hem günlük işlerinde kullanıyor hem de içmeyi sürdürüyor. Yıllardır ailesine ve kendisine iyi geldiğine inandığı bu yöntemi devam ettiren Aydın, değişen çevre koşullarına rağmen geleneğinden vazgeçmiyor. Öte yandan uzmanlar, kirlenen hava ve çevre faktörleri nedeniyle yağmur suyunun içilmesinin sağlıklı olmadığını vurguluyor.

'ŞİFA GELDİĞİNE İNANIYORUM'

Yağmur suyunun şifa verdiğine inandığını dile getiren Aydın, " Yağmur suyunu biriktirip, içmeyi 30 yıl önce kayınvalidemden gördüm. O zamandan beri de yapıyorum. Kayınvalidem nisan yağmurlarını biriktirir, çocuklara içirip, duş aldıkları suların içerisine katar ve yüzünü yıkardı. Ondan gördüklerimi şimdi ben de uyguluyorum. Kendim hem kullanıyorum hem de içiyorum. Şifa getirdiğine inandığım için yapıyorum. Köyün havasını temizdi, o zamanlar biriktirip kullanıyorduk. Şimdi ortam pis ama yine de o kadarcık su beni zehirlemez diye düşünüp içiyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLARINA YILLARCA ZORLA İÇİRMİŞ

Aydın, ailesinin bu alışkanlığa pek sıcak bakmadığını belirterek, "Çocuklarım ve eşim içmek istemedi ama zorla içirdim” dedi.

Nisan ayları geldiğinde bu geleneği sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Aydın, yağmur yağarken balkonundaki çiçekleri dışarı çıkarıp çatıda kovalarla su topladığını ifade etti. Süzdüğü bu suyla yüzünü yıkadığını, yemeklerde ve çorbalarda kullandığını aktaran Aydın, kayınvalidesinin de yoğurt mayalarken yağmur suyu kullandığını gördüğünü belirtti. Çocuklarının bu alışkanlığa garip baktığını dile getiren Aydın, "Her şeyden zehir alırken sene içerisinde içtiğim 3-5 bardak yağmur suyu mu beni zehirleyecek?" diyerek tepkisini dile getirdi.

'YEMEKLERE KATMIŞ BİLMİYORDUM'

Naciye Aydın’ın kızı Gizem Aydın ise annesinin bu alışkanlığını yıllar sonra fark ettiğini söyledi. Annesinin yağmur suyunu yemeklere dahi kattığını yeni öğrendiğini ifade eden Gizem Aydın, " Annem senelerdir bunu yapıyormuş ama bu sene farkına vardım. Böyle bir şeyin faydası olduğuna inanmıyorum. Yemeklere bile katmış, bilmiyordum. Yemiş bulundum ama gereksiz buluyorum. Nisan yağmurunun saçlara iyi geldiği söyleniyor ama sanmıyorum. Atmosferin kirliliğinden ötürü de bir faydası olacağını düşünmüyorum" dedi.

UZMANINDAN KRİTİK UYARDI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahittin Kahveci de yağmur suyunun günümüzde içilmesinin sakıncalı olduğunu vurguladı. Nisan yağmurlarına tarih boyunca anlam yüklendiğini belirten Kahveci, "Nisan yağmurlarına bir anlam yüklemek; Orta Asya Türklerinde, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de bu gelenek vardı. Bu gelenek uzun dönem devam etti. Son zamanlarda nisan yağmurlarına yüklenen anlam, özelliğini kaybetmedi ama uygulama bakımından ilginin azaldığını söyleyebiliriz. Bin yıl önceki doğal şartlar bozulmuş, doğallıktan uzaklaşmışızdır" şeklinde konuştu.

'YAĞMUR SUYU SAĞLIKLI DEĞİL'

Dikkatli olmanın şart olduğunu ifade eden Kahveci, “Şu an da şehirlerde ve sanayi bölgelerinde yağmur suyunun içilebilecek bir durumda olmadığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu dönemde, yağmur suyunun içilmesinin sağlık olmadığını da net bir şekilde ifade edebiliriz" dedi.

Kaynak: DHA