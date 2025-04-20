Badem Çiçeği Festivali'ne Büyük İlgi

Van'da düzenlenen 3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali renkli anlara kapı araladı.

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Badem Çiçeği Festivali'ne Büyük İlgi

Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın tonlarına bürünen Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda düzenlenen "3. Badem Çiçeği Festivali" devam ediyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen festivalde ikinci gününde renkli görüntüler oluştu.

Edremit ve Gevaş ilçelerinden teknelerle adaya taşınan yerli ve yapancı turistler, yeşille mavinin buluştuğu, rengarenk çiçeklerin açtığı adada dolaştı, yüzlerce fotoğrafsever, foto safari kapsamında ada ve üzerindeki tarihi mekanların fotoğraflarını çekti.

Batman'dan gelen Nazlı Yıldız, AA muhabirine, Akdamar Adası'na ilk kez geldiğini söyledi.

Ordu'dan gelen Mustafa Ürel ise Van'da birçok güzelliğe katıldıklarını dile getirerek, "Burada eğleniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Yeni yerler ve Akdamar Adası'nı görme fırsatı bulduk. Çok eğleniyoruz. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de festival kapsamında güvenlik önemli alıyor.

Kaynak: AA

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