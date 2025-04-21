Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emin K. yönetimindeki 06 EB 2128 plakalı otomobil ile Yağız Ali E.’nin kullandığı 33 ALK 33 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yağız Ali E. ile arkasında yolcu olarak bulunan Eyüp B. yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA