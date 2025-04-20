Zirai Don Bu Kez Vatandaşı ve Esnafı Vurdu: 450 Liraya Sattığımızı 800 Liraya Alamıyoruz

Zirai don felaketinin tarladaki ürünleri vurmasının ardından piyasada hareketlilik yaşanmaya başladı. Kuruyemişçilik yapan bir esnaf, 450 liraya sattıkları kayısıyı 800 liraya alamadıklarını belirtirken, bazı toptancıların fırsatçılık yaptığını ve acilen önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

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Zirai Don Bu Kez Vatandaşı ve Esnafı Vurdu: 450 Liraya Sattığımızı 800 Liraya Alamıyoruz

Türkiye’nin en az 36 ilini vuran zirai don üreticileri oldukça zor durumda bırakırken, don dolayısıyla yaşanan üretim sıkıntısının sonuçları da yavaş yavaş piyasayı etkilemeye başladı.

Iğdır'da kuruyemişçilik yapan bir esnaf, zirai don felaketi dolayısıyla kuruyemiş fiyatlarının etkilendiğini belirterek acilen önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

‘800 LİRAYA ALAMIYORUZ’

Toptancıların mal satışı yapmadığını, fiyatların çok yükselmesi dolayısıyla alım yapamadıklarını ifade ederek vatandaşların da ürün tüketemeyeceğini belirtti. Fındık ve kayısı fiyatlarının bu yıl çok yükseleceğini söyleyen esnaf, şu an 450 liraya sattıkları kayısıyı 800 liraya alamadıklarını açıkladı.

‘TOPTANCILAR FIRSATÇILIK YAPIYOR’

600 liraya satılan kaliteli fındığın da şu an 750-800 lira bandına çıktığını dile getiren esnaf, bazı toptancıların fırsatçılık yaptığını; fiyatların çok yüksek olduğunu ve şu an satış da yapmadıklarını söyledi.

Durumun yeni olduğu için vatandaşların yaşananların bilincine henüz varmadığını ifade eden esnaf, “Fiyatlar tam oturmadığı için şu an çok yüksek, vatandaşın da bilgisi yok. Bu konuda bizi suçluyorlar. Esnaf pahalandırdı diyorlar. Ama toptancılardan kaynaklanıyor bu" sözleriyle artışın kendilerinden değil toptancılardan kaynaklandığını belirtti.

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Kaynak: ANKA

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