Ömer Fethi Gürer’den Zirai Don Çıkışı! 'Ciddi Üretim Kaybı Yaşanacak'

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Merkez, Bor ve Altunhisar ilçelerinde meydana gelen zirai don felaketinin ardından elma bahçelerinde incelemelerde bulundu. Zirai don felaketinden etkilenen Niğde’nin Merkez, Bor ve Altunhisar ilçesinde elma bahçelerini gezen Gürer, üreticilerin yaşadığı büyük kayıpları yerinde inceledi. Gürer, konuya ilişkin çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

'CİDDİ ÜRETİM KAYBI YAŞANACAK'

Gürer, bölgedeki zararların boyutuna dikkat çekerek, yaşanan don felaketinden Niğde'deki elma bahçelerinin büyük oranda etkilendiğini belirtti. Türkiye genelinde 99 milyon elma ağacı olduğunu ifade eden Gürer, bunlardan 18 milyonunun genç olduğu için ürün vermediğini söyledi. Gürer, “Ürün veren ağaçlar arasında özellikle Niğde, Karaman, Konya, Antalya ve Isparta öne çıkıyor. Bu illerin tamamı don olayından etkilendi, ancak Niğde’deki kayıp çok daha büyük. Geçtiğimiz yıllarda 614 bin ton elma üretilirken bu yıl 500 bin ton kayıp görülüyor .Çiçekler büyük ölçüde zarar gördü ve ciddi bir üretim kaybı yaşanacak” dedi

Türkiye genelinde elma üretimine ilişkin ise bilgilerde veren Gürer, “Türkiye genelinde üretilen elma miktarı 4 milyon 602 bin ton. Bunun da yaklaşık bir buçuk milyon tonu ihraç ediliyordu. Bu durumda ihracat olanağı da sınırlı olacak ve ciddi anlamda üretim kaybı yaşanacak. Görüldüğü gibi, dondan etkilenen ve artık ürün vermeyecek olan çiçeklerde büyük bir zayiatın varlığı gözler önünde” ifadelerini kullandı.

'BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE DÖKÜLECEK'

Bölgedeki 800 dekarlık elma bahçesiyle büyük çaplı üretim yapan Cemil Acer, don felaketinin etkilerini rakamsal verilerle belirterek, “Burası 800 dekar bodur elma bahçesi. Yaklaşık 4.000 ton üretimimiz oluyor. Bu sene maalesef belki 100 ton olacak. Büyük bir bölümünü de ihraç ediyoruz; %80’ini ihraç ediyoruz ürettiğimiz elmanın. 21 yıldır bodur elma yetiştiriyoruz, bahçe işi yapıyoruz. Böyle felaket görmedik. Bu don felaketi çok büyük bir kayıp oldu. Çiçeklerin içerisi tamamen boş. Birkaç gün içerisinde bu çiçekler dökülecek. Asıl meyveyi oluşturan ürün soğuk almış durumda. Çiçeklerin tamamen içi boş. Birkaç gün dayanır, Mayıs’ın başında tamamen dökülür. Bugüne kadarki tecrübemiz bunun üzerine” diye konuştu.

'ZARARI ÖNGÖREMİYORUZ'

Geçmişte bölgede Amasya ya da misket elması olarak bilinen ağaçların çoğunlukta olduğunu ifade eden CHP’li Gürer, bu türlerin ihracat şansı olmadığı için önemli bir bölümünün söküldüğünü belirtti. Niğde’nin halen misket elma ağacı sayısında birinci sırada olduğuna dikkat çeken Gürer, “Son yıllarda yeni elma türleri bölgeye geldi ve üretim çeşitliliği arttı” dedi.

Elma üreticisi Cemil Acer ise üretimdeki dönüşümü ve yaşanan kayıpları şu sözlerle anlattı: “Red Chief, Super Chief, Granny Smith, Golden, Fuji, Pink Lady gibi yeni endüstriyel elmalar yetiştiriyoruz. Bunların tamamı ihracat için üretiliyor. Bizim gibi büyük entegre işletmeler ihracata yönelik çalışıyor. Ancak, bu yıl don felaketi nedeniyle bölgemizde üretim tamamen kayboldu. Çiçeklerin içi boş ve birkaç gün içinde dökülecek. Bir sonraki yıl için zararın boyutunu şu an öngöremiyoruz.”

Acer, İl Tarım Müdürlüğü’nün gerekli tespitleri yaptığını ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün süreci takip ettiğini aktardı.

TARSİM’E TEPKİ

Elma üreticisi Cemil Acer, sigorta konusunda yaşanan sıkıntıları belirterek, TARSİM sigortasını yaptırmadıklarını söyledi. TARSİM ile ilgili çok büyük sorunları olduğunun altını çizen Acer, “TARSİM Sigorta karmakarışık bir sistem. Bu bahçelerin büyük bir bölümü, süspansiyonlu kredilerden dolayı bankanın mecburiyetinden yapılan sigortalar. Bizde de küçük bir bölümü, 70 dekar gibi, süspansiyonlu kredilerden dolayı mecburiyetten yapıyoruz. TARSİM sigorta sistemini artık çiftçi benimsemiyor. Onun için yaptırmıyor. Burada büyük bahçeler var. Bizim gibi komşularımızın hiçbiri sigorta yaptırmıyor” dedi.

'SİGORTA SİSTEMİ DEĞİŞMELİ'

Ömer Fethi Gürer, TARSİM sisteminin revize edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Sigorta sistemi hem sadeleştirilmeli hem de çiftçinin lehine olmalı. Bununla ilgili kanun teklifi de verdik. %66 oranında olan donla ilgili prim desteğinin %75’e çıkarılmasını talep ettik. TARSİM’e kayıtlı olsun olmasın, tüm çiftçilerin zararları karşılanmalı. Çünkü şimdi bu ağaçta meydana gelen bu don, sonraki seneye gelecek dönemdeki üretimi engellememesi için ne yapılacak? Gübre atılacak, su verilecek, ilaç verilecek. Buradan gelir elde etmeyen üretici, bu destekleri almazsa nasıl yapacak?” diye sordu.