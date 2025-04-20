Bakan Şimşek Onları Uyardı! 40 Bin Kişi Listede: 'Maliye Kapılarını Çalmadan...'

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılı için yaptığı denetimler 500 bin mükellefi tararken, bunlardan 40 binini riskli buldu. Bakan Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada mükelleflere uyarıda bulunurken, “Maliye kapılarını çalmadan bu vergide gönüllü uyum sürecine dahil olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek Onları Uyardı! 40 Bin Kişi Listede: 'Maliye Kapılarını Çalmadan...'

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 500 bin mükellefi taradı ve 2,9 trilyon lira ticaret hacmine sahip 40 bin mükellefi riskli olarak tanımladı.

VDK'nin Risk Analiz Merkezi tarafından 2024 yılı hesap dönemine ilişkin analiz çalışması gerçekleştirildi.

500 BİN MÜKELLEF TARANDI

Bu analizlerde, çok farklı vergisel risk unsurları dikkate alınarak 500 bin mükellef incelemeden geçirilirken, bu çalışma neticesinde, yaklaşık 40 bin mükellef riskli olarak belirlendi. Riskli bulunan mükelleflerin yıllık ticaret hacminin yaklaşık 2,9 trilyon lira olduğu ifade edilirken, bu rakamın, ülke ekonomisi içinde önemli bir büyüklük olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

DENETİMLER FARKLILIK GÖSTERECEK

Mükelleflerin risk puanları ve gönüllü uyum düzeyleri dikkate alınarak uygulanacak denetim türleri de farklılık gösterecek. Buna göre, yüksek riskli mükelleflerde ‘aramalı inceleme’ gibi daha kapsamlı yöntemler kullanılacakken, daha düşük riskli mükelleflerde ise izaha davet, sınırlı inceleme veya gönüllü uyum gibi esnek yaklaşımlar devreye alınacak.

BEYAN ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

Ayrıca, ilk kez uygulamaya alınan Beyanname Gözetim Programı da riskli ancak gönüllü uyum potansiyeli olan mükellefleri hedef alıyor. Bu programla beyan öncesinde mükelleflerle temasa geçilerek risk durumları konusunda bilgilendirme yapılıyor. Bu sayede mükelleflerin beyanlarını daha dikkatli vermesi amaçlanıyor.

Belirlenen mükellef gruplarına özel müfettiş ataması yapılarak gözetim süreci sahada da devam ediyor. Bu uygulamayla müfettiş-mükellef teması güçlendirilerek denetim öncesi bilinçlendirme sağlanıyor.

‘MALİYE KAPILARINI ÇALMADAN…’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de değerlendirmesinde, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarının hem sahada hem de masada yeni yöntem ve tekniklerle kararlılıkla sürdüğüne dikkat çekti.

Amaçlarının, ileri analiz teknikleri, sahada yapılan denetimler ve izaha davet mekanizmasıyla vergiye gönüllü uyumu artırmak olduğunu belirten Şimşek, uyarılarda da bulundu.

Şimşek, tüm mükelleflerin Maliye yetkilileri kapılarını çalmadan evvel vergide gönüllü uyum sürecine davet ederek, “Riskli görülen ve ileride yüksek cezai müeyyidelerle karşılaşmak istemeyen mükelleflerimizi, izaha bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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