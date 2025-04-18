Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Mesajı, 'Dezenflasyon Programını Uygulamakta Kararlıyız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videokonferans aracılığıyla katılarak ekonomiye dair kritik mesajlar verdi.

'ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ'

Dünyada ciddi yapısal sorunlar olmasına rağmen Türkiye'nin daha avantajlı bir konumda olduğuna dikkat çeken Şimşek, amaçlarının enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye indirmek olduğunu ifade etti.

Enflasyonun tek haneye indirmekle beraber yapılacak reformlar için bütçede alanlar yaratmayı ve verimliliği potansiyel büyümeyi artırarak yapısal dönüşümü hayata geçirmeye hedeflediklerini belirten Şimşek, enflasyonun düşmeye devam edeceğini açıkladı.

'DEĞER KAYBI SINIRLI'

Şimşek, dezenflasyon programını uygulamakta kararlı olduklarını bir kez daha vurgularken Türk Lirası'nda son dönemde sınırlı bir değer kaybının yaşandığını ancak kur geçişkenliğinin düşük olmasını beklediklerini dile getirdi.

'HEDEF ARALIĞINDA KALACAĞIZ'

Piyasalarda son dönemde yaşanan hareketliliğin beklentilerde bir miktar bozulmaya yol açtığını söyleyen Şimşek hedef aralığında kalacaklarını düşündüğünü ifade etti.

'CARİ AÇIK VERMEDEN BÜYÜYEBİLME EŞİĞİNE YAKLAŞTIK'

Finansal koşullardaki sıkılaşmanın dezenflasyonist olduğuna dikkat çeken Şimşek, harcama disiplininden taviz vermeme noktasında net ifadeler kullanırken, harcamaları kontrol altında tutarak dezenflasyon sürecine destek vereceklerini söyledi.

Şimşek, gelinen noktada cari açık vermeden büyüyebilme eşiğine yaklaştıklarını belirterek, "Petrol fiyatlarındaki düşüş program hedeflerinin altında cari açığı ima ediyor" ifadelerini kullandı.

'İSTİHDAMDA GEÇİCİ YAVAŞLAMA OLABİLİR'

2024 yılında bir milyon kişiye istihdam sağlandığını söyleyen Şimşek, piyasalarda yaşanan son dalgalanmalar dolayısıyla geçici bir yavaşlama olabileceğini belirtirken; "Yüksek büyüme için sağlam temelleri oluşturuyoruz. İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. Küresel kriz önemli fırsatlar barındırıyor" şeklinde konuştu.







Kaynak: Haber Merkezi