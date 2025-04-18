Tabela Değişecek: Benzinin Ardından Motorine de Zam Yolda
Benzin ve motorine yapılan indirimler yerini zamma bıraktı. Benzine gelen iki zammın ardından sırada motorin var. Peki, motorine ne kadar zam yapılacak? Motorine zam ne zaman yapılacak? 18 Nisan Cuma güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bu soruların yanıtları...
Brent petrol ve döviz kurundaki ani dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine peş peşe indirim gelmişti.
Ancak sürücülerin sevinci uzun sürmedi ve indirim yerini zamma bıraktı. Benzine 12 Nisan Cumartesi 82 kuruş, 17 Nisan Perşembe günü ise 94 kuruş zam yapıldı. Motorin için de zam yolda.
22 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine yaklaşık 1 liralık zam gelmesi bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
18 Nisan Cuma güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA
Benzin litre fiyatı: 45.18 TL
Motorin litre fiyatı: 44.31 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
İSTANBUL ANADOLU
Benzin litre fiyatı: 45.03 TL
Motorin litre fiyatı: 44.19 TL
LPG litre fiyatı: 26.79 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 45.75 TL
Motorin litre fiyatı: 45.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 46.12 TL
Motorin litre fiyatı: 45.40 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL
Kaynak: Haber Merkezi