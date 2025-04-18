Tabela Değişecek: Benzinin Ardından Motorine de Zam Yolda

Brent petrol ve döviz kurundaki ani dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine peş peşe indirim gelmişti.

Ancak sürücülerin sevinci uzun sürmedi ve indirim yerini zamma bıraktı. Benzine 12 Nisan Cumartesi 82 kuruş, 17 Nisan Perşembe günü ise 94 kuruş zam yapıldı. Motorin için de zam yolda.

22 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine yaklaşık 1 liralık zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

18 Nisan Cuma güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA

Benzin litre fiyatı: 45.18 TL

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin litre fiyatı: 45.03 TL

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46.12 TL

Motorin litre fiyatı: 45.40 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

Kaynak: Haber Merkezi