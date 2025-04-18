Tabela Değişecek: Benzinin Ardından Motorine de Zam Yolda

Benzin ve motorine yapılan indirimler yerini zamma bıraktı. Benzine gelen iki zammın ardından sırada motorin var. Peki, motorine ne kadar zam yapılacak? Motorine zam ne zaman yapılacak? 18 Nisan Cuma güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bu soruların yanıtları...

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Tabela Değişecek: Benzinin Ardından Motorine de Zam Yolda

Brent petrol ve döviz kurundaki ani dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine peş peşe indirim gelmişti.

Ancak sürücülerin sevinci uzun sürmedi ve indirim yerini zamma bıraktı. Benzine 12 Nisan Cumartesi 82 kuruş, 17 Nisan Perşembe günü ise 94 kuruş zam yapıldı. Motorin için de zam yolda.

22 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine yaklaşık 1 liralık zam gelmesi bekleniyor.

Tabela Değişecek: Benzinin Ardından Motorine de Zam Yolda - Resim : 1

GÜNCEL FİYATLAR

18 Nisan Cuma güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA

Benzin litre fiyatı: 45.18 TL

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin litre fiyatı: 45.03 TL

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46.12 TL

Motorin litre fiyatı: 45.40 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

Benzine Zam Geldi, Tabela DeğiştiBenzine Zam Geldi, Tabela DeğiştiEkonomi

Benzine Bir İndirim Daha Geldi: İşte Güncel Akaryakıt FiyatlarıBenzine Bir İndirim Daha Geldi: İşte Güncel Akaryakıt FiyatlarıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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