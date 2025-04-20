Alanya'nın Gözde Oteli Batıyor! Mahkemeden Flaş Karar

Davacılar arasında yer alan Memiş Türktaş ve Şenay Türktaş’ın konkordato tasdiki talepleri, dava şartlarının eksik olması gerekçesiyle usul yönünden reddedildi.

TÜRKTAŞ OTELCİLİK’İN KISMI KONKORDATO TALEBİ ONAYLANDI

Alanya Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 20442 sicil numarasıyla kayıtlı Türktaş Otelcilik Kuyumculuk Otomotiv Turizm ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ise farklı bir karar alındı. Mahkeme, şirketin rehinli alacaklar yönünden konkordato tasdiki talebini reddederken, adi alacaklılara yönelik hazırlanan ödeme planını İcra ve İflas Kanunu'nun 305 ve 306. maddeleri doğrultusunda onayladı.

Bu kapsamda şirketin, tüm adi alacaklara borçlarını yıllık yüzde 24 faiz oranıyla birlikte, 5 Mayıs 2025 tarihinden başlayarak 24 ay eşit taksitte ödemesi karara bağlandı.

MUZ OTELCİLİK’İN PLANINA DA ONAY VERİLDİ

Alanya Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 3494 sicil numarasıyla kayıtlı Muz Otelcilik Turizm İşletmecilik ve Ticaret A.Ş.’nin konkordato projesi de mahkeme tarafından kabul edildi. Rehinli alacağı bulunmayan şirketin, adi alacaklılara yönelik ödeme planı yine yıllık yüzde 24 faizle ve 24 ay eşit taksitte ödenecek şekilde onaylandı.

KAYYIM GÖREVLENDİRİLDİ, KOMİSERLERİN GÖREVİ SONA ERDİ

Her iki şirketin de konkordato projelerinin yürütülmesi, borçların ödenip ödenmediğinin takip edilmesi ve gerekli denetimlerin sağlanması için Yeminli Mali Müşavir Sabiha Kılıçoğlu’nun kayyım olarak görevlendirilmesine karar verildi. Kayyım, her üç ayda bir mahkemeye rapor sunacak ve bu süreçte aylık 15.000 TL ücret alacak. Bu ücret, konkordato talep eden şirketler tarafından karşılanacak.

Mahkeme ayrıca konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine, daha önce verilen tüm tedbir kararlarının kaldırılmasına ve kesin mühletin sona erdiğinin tespitine hükmetti.

ALACAKLILARA DAVA AÇMA SÜRESİ TANINDI

Kararda, alacakları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde dava açma hakkının bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca, projede çekişmeli alacaklara herhangi bir pay ayrılmadığı belirtilerek, bu alacaklar için ayrıca bankaya para yatırılmasına gerek olmadığına karar verildi. Rehinli malların korunması ve satışlarının ertelenmesine de gerek olmadığı vurgulandı.