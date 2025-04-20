Murat Ülker İsyan Etti

Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar’ın gündeme taşıdığı “rüşvet” konusuna yanıt veren Murat Ülker, iş dünyasındaki etik erozyonun geldiği noktaya işaret etti. Ülker, “Rüşvet malum çift taraflıdır. Hakkı olmayan bir şeyi elde etmek için alınır, verilir. Fakat artık karşılaştığımız durum daha da fecidir. Zira hakkınız olanı elde etmek için de artık rüşvet yani haraç vermekle olabiliyor” ifadelerini kullandı.

“RÜŞVET BİR HASTALIK VE TEDAVİSİ ZOR”

Sidar’ın paylaşımında ise rüşvetin tarihsel ve toplumsal boyutuna dikkat çekildi. Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan rüşvet olaylarına yer verilen paylaşımda, bu yapının yüzyıllardır süregeldiği ve toplumun değer sisteminde ciddi bir aşınma yaşandığı belirtildi. Sidar, Prof. Dr. Ahmet Mumcu’nun “Osmanlı Devletinde Rüşvet” adlı çalışmasına atıfta bulunarak, rüşvetin önlenmesinin zor olduğunu ancak etkisinin azaltılabileceğini vurguladı.

TARİHTEN ÖRNEKLERLE BUGÜNE ELEŞTİRİ

Kaan Sidar, paylaşımında tarih boyunca devletin en üst kademelerinde dahi rüşvetin meşrulaştığı örneklere yer verdi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazamlık yapmış olan Rüstem Paşa’nın memuriyetleri rüşvetle sattığı yönündeki belgeleri hatırlatarak, rüşvetin kimi dönemlerde yönetim anlayışının doğal bir parçası haline geldiğini aktardı.

İSLAMİ DEĞERLERİN EROZYONU ELEŞTİRİ KONUSU

Sidar ayrıca, toplumun değerlerinde yaşanan erozyona da dikkat çekti. İslamî ahlak sisteminin çöküşüne değinen paylaşımda, bu durumun özellikle dini hassasiyet taşıyan yöneticiler döneminde dahi onarılmadığına ve bu konudaki duyarsızlığın üzüntü verici olduğuna vurgu yapıldı.

ÜLKER’İN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Murat Ülker’in, yalnızca iş dünyasına değil, kamu yönetimindeki aksaklıklara da gönderme niteliği taşıyan paylaşımı, kamuoyunda geniş yankı buldu. Türkiye’nin en zengin iş insanı konumunda bulunan Ülker’in bu yöndeki çıkışı, etik değerlere ve adalet ilkesine yönelik hassasiyetin güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi