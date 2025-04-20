Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markalarına yönelik yürüttüğü denetimlerde aldatıcı indirim kampanyaları tespit etti. Gerçeği yansıtmayan reklamlar nedeniyle aralarında Beymen, Vakko, Sarar, Ramsey, D'S Damat, Cacharel, Boyner ve Network gibi markaların da bulunduğu 8 firmaya toplam 4 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: Takvim
Kurulun yaptığı incelemelerde, “%80’e varan”, “...den itibaren” ve “...e kadar” gibi ifadelerin tüketiciyi yanıltacak biçimde kullanıldığı belirlendi. Bu ifadelerin reklam görsellerinde okunamayacak kadar küçük yazıldığı, fiyatlarda gerçek bir indirimin uygulanmadığı ve söz konusu ibarelerin tüketiciye olduğundan daha yüksek bir indirim algısı yarattığı tespit edildi.
30 GÜNLÜK FİYAT KURALINA AYKIRILIK SAPTANDI
Mevzuata göre, bir ürünün indirime girmesi halinde referans fiyatın, indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat üzerinden belirlenmesi gerekiyor. Ancak denetimlerde, firmaların bu kurala uymadığı, indirimli olduğu iddia edilen ürünlerin çoğunda fiyat değişikliği yapılmadan indirim etiketi kullanıldığı anlaşıldı.
STOK MİKTARI GERÇEĞİ YANSITMADI
Reklam kampanyalarıyla ülke çapında satışa sunulan bazı ürünlerin ise yeterli stokla desteklenmediği ortaya çıktı. Vatandaşa geniş ürün yelpazesi sunuluyormuş izlenimi verilmesine rağmen, bazı ürünlerin stok adedi yalnızca 11 olarak kaydedildi. Kurul, bu durumu “tüketiciyi yanıltıcı stok bilgisi paylaşımı” olarak değerlendirdi.
BAKANLIK: TÜKETİCİYİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Ticaret Bakanlığı yetkilileri, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla yürütülen denetimlerin tüm sektörlerde sürdürüleceğini belirtti. Sahte indirim yapan markalara yönelik denetimlerin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceği ifade edildi.