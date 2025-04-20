Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi

Kurulun yaptığı incelemelerde, “%80’e varan”, “...den itibaren” ve “...e kadar” gibi ifadelerin tüketiciyi yanıltacak biçimde kullanıldığı belirlendi. Bu ifadelerin reklam görsellerinde okunamayacak kadar küçük yazıldığı, fiyatlarda gerçek bir indirimin uygulanmadığı ve söz konusu ibarelerin tüketiciye olduğundan daha yüksek bir indirim algısı yarattığı tespit edildi.