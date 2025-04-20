SGK’dan Tek Seferlik Para Desteği: Başvuranın Hesabına Yatırılıyor

SGK’nın sunduğu bu destek, ölüm aylığı veya gelir alan hak sahibi kız çocuklarını kapsıyor. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olan kişilerin hak sahibi kız çocuklarına, evlilik tarihindeki aylığın 24 katı kadar ödeme yapılabiliyor. Bu kapsamın dışında kalan ve 2008 öncesinde memur olarak çalışmış sigortalıların hak sahibi kız çocukları ise 12 aylık maaş tutarında çeyiz parası alabiliyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKLİ BELGELER

Çeyiz parası başvurusu için ilk adım, “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi”nin doldurulması. Evlilik bilgisi henüz nüfus kayıtlarına işlenmemişse, başvuruya ek olarak evlilik cüzdanı örneği sunulması gerekiyor. Evlilik nedeniyle aylığı kesilen kız çocukları, bu destekten faydalanabiliyor.

BOŞANMA DURUMUNDA YENİDEN AYLIK BAĞLANABİLİR Mİ?

SGK’ya göre, çeyiz parasının alınmasının ardından iki yıl içinde boşanma yaşanması halinde, bu sürenin dolması koşuluyla yeniden aylık bağlanabiliyor. Memur statüsündeki hak sahibi kız çocuklarında ise bir yıl dolmadan boşanılması durumunda, alınan çeyiz ödeneği geri istenmeden aylık yeniden bağlanabiliyor.

NEREYE BAŞVURULMALI?

SSK ve BAĞ-KUR sigortalılarının hak sahibi kız çocukları, SGK il müdürlüklerine başvurarak bu destekten yararlanabiliyor. Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklilerinin kız çocukları ise başvurularını SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi