Piyasada 'Kuruş' Kalmadı: Bu Paralar Hayatımızdan Tamamen Çıktı

Fahiş enflasyonla beraber ekonomik krizin katlanmasıyla oluşan hayat pahalılığı, bazı paraları artık hayatımızdan çıkarma noktasına getirdi. Yakın tarihe kadar vatandaşın günlük harcamalarında önemli bir yeri olan 50 kuruş, 1 TL gibi madeni paralar şu anda neredeyse hiçbir şey satın alamıyor. İlk basıldığında Cumhuriyetin 100. yıldönümü dolayısıyla basılan bir "hatıra parası" denilen madeni 5 TL ise artık Türkiye ekonomisinde kalıcı araçlardan biri haline geldi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2023 senesinde 21 milyon 781 bin 200 adet tedavüle verilen madeni 5 TL, 2024 yılında 162 milyon 628 bin adet basıldı. 2025 yılının ilk üç ayında toplam 41 milyon 813 bin adet piyasaya sürülen paradan, piyasada toplam 226 milyon 222 bin 807 adet oldu. Kağıt 5 TL'nin basımı ise tamamen durduruldu.

ARTIK BASILMIYOR

Aynı verilere göre; 2025 yılının ilk üç ayında toplamda 136 milyon 152 bin adet 1 TL de tedavüle verildi. 2024 senesinde piyasaya 102 milyon 424 bin adet madeni 50 kuruş dağıtılırken, Ocak 2025’te 84 bin adedi tedavüle verildi. Şubat ve mart ayında ise hiç basılmayan 50 kuruşun, artık hayatımızdan tamamen çıktığı söylenebilir.

Kaynak: Nefes Gazetesi