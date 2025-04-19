Rekabet Kurulu'ndan Dev Anlaşmaya Onay Çıktı, Stellantis Türkiye Artık Tofaş'ın

Rekabet Kurulu, Stellantis Türkiye'nin, Tofaş tarafından satın alınması işlemini onayladı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul ederek Tofaş Türk Otomobil AŞ'nin, Stellantis N.V'ye ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin devralma işlemine izin verildiğini açıkladı.

TARİHTE BİR İLK

Söz konusu "iznin tarafların yatırım yapma koşuluna" bağlanması, Kurum tarihi bakımından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Taraflarca sunulan taahhütlerin "bir yatırım planını ve dağıtım, satış kanalında alınan tedbirlerin yanı sıra yerli üretimin korunmasını" da kapsadığı belirtildi.

Kurul, nihai inceleme noktasında, çok sayıda rakip teşebbüsün ve üçüncü tarafın görüşlerini de değerlendirmeye aldı.

Tarafların Ekim 2024'te sundukları ilk taahhüt paketi Rekabet Kurulu tarafından yeterli görülmeyerek kabul edilmemişti.

Kaynak: Haber Merkezi