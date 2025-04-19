Mahkemeden Ret Kararı! TÜİK Davası Temyize Taşınacak

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, "TÜİK'in enflasyon verilerinin asılsız olduğu" iddasiyla, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada, mahkeme ara karar kurarak 1 Ocak 2024 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasına ait enflasyon oranının hesaplanmasına ilişkin tüm bilgi ve belgelerin bir örneğini TÜİK’ten talep etmişti.

'BAŞKANLIĞA İADE EDİLMEK ÜZERE'

TÜİK, söz konusu belgeleri Mahkemeye bir flash bellek içinde iletmiş ve "Tamamen kurumun özgün eseri olması nedeniyle üçüncü kişilere karşı koruma yöntemleri ile erişim kontrollü, çoğaltma kontrolü mekanizması kapsamında incelendikten ve işi bittikten sonra Kurum Başkanlığına iade edilmek üzere kapalı zarf içinde şifresi ile birlikte manyetik ortamda (flash bellek) ekte sunulmuştur” ifadelerine yer vermişti.

DAVA REDDEDİLDİ

Ankara 6. İdare Mahkemesi, bire karşı iki üyenin oyuyla davanın reddetti. Mahkeme 15 sayfalık kararında "davacının yaşlılık aylığındaki artışı doğrudan etkilediği, dolayısıyla, dava konusu işlem ile davacı arasında kişisel, meşru ve güncel bir menfaat ilişkisinin bulunduğu" gerekçesini öne sürdü.

Mahkeme, öte yandan TÜİK'in "zamların belirlenmesinde TÜİK'in belirleyici olmadığı" şeklindeki savunmalarını da reddetti. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

''2024 yılının ilk altı aylık enflasyon oranının tespitine yönelik olmayıp, anılan oranın gerçeği yansıtmadığı iddiasına dayalı iş bu davada, dava konusu işlemin tesis edilmesine neden olan verilerin bir bölümünün Mahkememizin ara kararı uyarınca dosyaya sunulduğu, bir bölümünün ise 5429 sayılı Kanunun 13. maddesinin 3. fıkrası kapsamında kaldığı belirtilerek anılan maddenin davalı idareye verdiği yetki uyarınca dosyaya sunulmadığı, 2577 sayılı Kanunun 20. maddesinin idari yargı yerlerine tanıdığı resen araştırma yetkisi de kullanılmak suretiyle uyuşmazlığın özüne (olguya) yönelik hukuka uygunluk denetiminin yapılabilmesi için gerekli olan veri bütünlüğünün sağlanabilmesinin gelinen aşama itibarıyla hukuken olanaklı olmadığı anlaşıldığından, temel idare hukuku ilkelerinden biri durumundaki hukuka uygunluk karinesinden yararlanan dava konusu işlemin iptali istemiyle açılan iş bu davanın belirtilen gerekçeyle reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.''

‘GEREKÇE LEHTE’

Seyfettin Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan da karar hakkında yaptığı açıklamada TÜİK’in mahkemeyi yanıltarak verileri sunmadığını belirtti.

Mahkemenin de ‘veri bütünlüğüne ulaşamıyorum bu nedenle enflasyon oranını yeniden hesaplayamıyorum karine olarak TÜİK’in enflasyon oranını doğru olduğunu kabul ediyorum bu nedenle davayı reddediyorum’ şeklinde bir gerekçe ile davayı reddettiğini dile getiren Gündoğan mahkemenin gerekçeli kararında TÜİK’in iddialarının da reddedildiğine dikkat çekti.

Gündoğan, mahkemenin gerekçeli kararının emeklilerin lehine olduğunu ancak sonuç kısmına ret yazıldığını söylerken, kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Kaynak: ANKA