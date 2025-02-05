Emekli, Memur Maaşı, Asgari Ücret... TÜİK'e 'Düşük Zam' Davası! Tarihinde İlk Kez Olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarihinde ilk kez duruşmalı davada hakim karşısına çıkacak. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından açılan davanın nedeni ise açıkladığı enflasyon rakamları ile emekli, memur ve asgari ücretlinin düşük zam alması.

Sözcü’den Erdoğan Süzen’in haberine göre Ankara 6. İdare Mahkemesi davanın duruşma gününü 3 Mart saat 9.30 olarak belirledi. Milyonların maaş zamlarının yeniden hesaplanması ihtimali nedeniyle kritik öneme sahip duruşmada 8 emekli derneği ve sendika temsilcileri yer alacak.

BİR TEK ONUN AÇTIĞI DAVA KABUL EDİLDİ

Enflasyonu yanlış hesapladığı gerekçesiyle bugüne kadar TÜİK’e çok sayıda dava açıldı. Bunlardan sadece Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı dava kabul edildi. Ankara 6. İdare Mahkemesi, verileri açıklaması için TÜİK’ten iki kez savunma istedi. Ancak TÜİK enflasyon hesabında kullandığı ürün fiyatları bilgisini vermediği gibi davanın reddini talep etti. Sonuçta mahkeme, davanın duruşmalı olarak yapılmasına karar verdi.

“MİLYONLARCA EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR”

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, yüz binlerce emeklinin gözünün kulağının bu davada olduğunu ifade ederken, “3 Mart’ta tüm emeklilerimizi duruşma salonunda ya da mahkeme önünde destek için bekliyoruz” dedi.

Çok büyük katılım olacağı için mahkemeden büyük bir duruşma salonu talep edeceklerini belirten Gündoğan, “Mahkeme kararını duruşma günü ya da sonraki 15 gün içinde açıklayabilir. Bu dava Türk yargısının da bir sınavı olacak. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren asılsız veri davasında hakkaniyete ve hukuka uygun bir karar bekliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: Sözcü