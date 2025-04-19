CHP’li Kanko’dan İktidara Ekonomi Eleştirisi: 'Bankalar Gayrimenkul Zengini Oldu, Vatandaş Borç Batağında!'

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, vatandaşların artan borç yükünü ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Kanko, yüksek faiz oranları ve geçim sıkıntısı nedeniyle milyonlarca kişinin kredi borçlarını ödeyemez hale geldiğini belirterek, “Vatandaş borç içinde debelenirken, bankalar taşınmazlara el koyarak adeta gayrimenkul zengini oldu!” dedi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
CHP’li Kanko’dan İktidara Ekonomi Eleştirisi: 'Bankalar Gayrimenkul Zengini Oldu, Vatandaş Borç Batağında!'

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Kanko, kredilere teminat olarak gösterilen taşınmazların ödemeler aksadıkça bankaların elinde hızla biriktiğine dikkat çekti. Kanko, "Vatandaşın bankalara, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan borcu 4 trilyon 461 milyar liraya dayandı. Sadece bankaların takibinde olan kişi sayısı 4 milyona yaklaştı. 3 milyon 998 bin 602 yurttaş borçlarını ödeyemediği için takibe alındı. Bu tablo, ekonominin halk lehine değil, sermaye lehine işlediğinin net bir göstergesidir” dedi.

'DERHAL MÜDAHALE EDİLMELİ'

“Yüksek enflasyon karşısında düşük gelir ile kredi faizlerinin zirve yapması nedeniyle vatandaş bankalardan aldığı krediyi ödeyemez duruma geldi. Borca karşılık ipotek olarak gösterilen gayrimenkuller bir bir bankaların eline geçiyor” diyen Kanko, yaşanan bu tablonun sosyal yaraları derinleştirdiğini vurguladı.

Kanko, “Kazanan hep bankalar, kaybeden hep halk. Bu düzen değişmeden ekonomik krizden çıkış mümkün değil. Derhal müdahale edilmelidir!” çağrısında bulundu.

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