Zirai Donun Vurduğu Niğde'de Hasar Büyük

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, ülke genelinde etkili olan zirai don felaketinin ardından zarar gören tarlaları ziyaret ederken gelinen son duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Zirai Donun Vurduğu Niğde'de Hasar Büyük

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Hüsniye köyünde zirai don felaketinin ardından zarar gören tarlaları ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.

Niğde’nin Samsun’un ardından lahana üretiminde ikinci sırada olduğunu belirten Gürer, bazı bölgelerde dikilen fidelerin tamamının öldüğünü; tarladaki ürünlerin perişan halde olduğunu söyledi.

‘LAHANA TARLALARI BÜYÜK ZARAR GÖRMÜŞ’

Gürer, erken ekilen lahanaların don etkisiyle büyük zarar gördüğünü söyleyerek, ekilen lahana fidelerinin don yüzünden artık gelişemeyeceğini ifade etti. Ziyaret ettiği tarlada 60 bin dikilmiş fidenin tamamının dondan etkilendiğini belirten Gürer, zirai donun etkisinin tarlalarda karın ve donun çekilmesinin ardından somut şekilde gözler önüne serildiğini dile getirdi.

‘SİGORTA KONUSUNDA SIKINTI İÇERİSİNDEYİZ’

Gürer’in ziyareti esnasında bir araya geldiğini üreticilerden Ahmet Keskin ise sigorta konusunda büyük sıkıntı içerisinde olduklarını dile getirirken, 250 dönümlük tarlanın yalnızca 30 dönümünde sigorta olduğunu söyledi. Keskin, sigorta fiyatlarının pahalılığı nedeniyle çoğunluk gibi kendisinin de tarlasının tamamını sigortalamadığını belirtti.

Gürer’in bölgede zarar tespit çalışmalarının yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıt veren Keskin, “Bu durum daha önce de oldu. 4-5 sefer kontrole geldiler. Bize biri %60 verdi, biri %40 verdi. "Olmadı," dedi. Bilmem şöyle böyle... Maliyeti diyelim 100.000 lira, elimize geçecek 30.000 lira. Bu yüzden de sigortaya pek sıcak bakmadık” sözleriyle Gürer’e yanıt verdi.

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