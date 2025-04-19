Kapalıçarşı’da Dev Operasyon! Arsa, Ev, Araba, Ofis, Bahçe... Hepsine El Konuldu

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı. Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı tespit edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Forex yatırımı vaadiyle vatandaşları dolandıran bir suç örgütü tespit edildi. Bu örgüt, yasal internet sitelerini kopyalayarak, kart ödemelerini kendi POS cihazlarına yönlendirip yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttü.​

1 MİLYAR LİRA DOLAŞIMA SOKULDU

MASAK'ın incelemeleri sonucunda, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu yolla yaklaşık 1 milyar liranın dolaşıma sokulduğu belirlendi.​

TÜM VARLIKLARA EL KONULDU

Teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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