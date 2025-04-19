Ünlü Oyuncu, Sosyal Medya Fenomeni Arkadaşını Öldürdü

Ünlü oyuncu Sevil Akdağ’ın dün tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine gelirken, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesinin ardından Akdağ’ın bıçakla arkadaşını öldürdükten sonra bileklerini kestiği bildirildi.

Elif Kırav

Hayatını kaybeden Kırav’ın yakınları kendisine ulaşamazken soluğu ünlü ismin evinde aldı. Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Sevil Akdağ’ın emniyetteki ilk ifadesinin detayları ortaya çıktı. Akdağ’ın "Sebepsiz yere tartıştık, çok alkollüydüm ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Korktum kaçtım" dediği bildirildi.

Akdağ ifadesinde, aralarında sebepsiz yere kavga çıkmasının ardından, maktul Kırav’ın kendisine vurduğunu ve aralarında boğuşma yaşandığını iddia ederken, birlikte düşmelerinin ardından Kırav’ın hareketsiz bedenini görüp korkup kaçtığını söyledi.

AKDAĞ'IN EVDEN AYRILDIKTAN SONRAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Fatih’te yaşayan oyuncu Sevil Akdağ, tartıştığı arkadaşı Elif Kırav’ı evinde bıçakla öldürdü. Daha sonra evden ayrılan oyuncu Akdağ polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltın alınırken, oyuncunun olay sonrası sokakta yürüdüğü anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı.

'ANNESİ VE BABASIYLA YAŞIYORDU'

Öldürülen Kırav’ın annesinin seslerini duyan komşu Kevser Yenihayat ise, o anları şöyle anlattı:

"Benim komşumdu, kendisini çocukluğundan beri tanıyorum. Annesinin sesini duyduk. Kadın torunlarıyla kızının yanına gelmişti. Kızını yerde yatarken görmüş. Ondan sonra da polisler geldi. Annesinin sesini duyduğumuzda yukarı çıktık. Hiçbir yere giremedik, polisler içeri sokmadı. Kız bıçaklanmış. Annesini dışarı aldılar. Annesi kendinde değildi, hastaneye kaldırdılar. Burada annesi ve babasıyla yaşıyordu."

SEVİL AKDAĞ KİMDİR?

Arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdüğü iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Sevil Akdağ, korku türü yapımlarla ünlenmişti. Akdağ, 2019’da vizyona giren “Kulyas: Lanetin Bedeli” filminde “Zülal” karakterine hayat vermiş, 2021 yılında ise Enna: Kara büyü’ filminde rol almıştı.

Akdağ, TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Tutunamayanlar” dizisinde de hemşire rolünü canlandırmıştı. Akdağ öte yandan ATV’nin Kardeşlerim dizisinde de Sevilay karakterini canlandırmıştı.

Sevil Akdağ, yayınladığı dönemde ekranların fenomen dizisi haline gelen Yasak Elma’nın da oyuncuları arasında yer almıştı.

Kaynak: DHA-İHA