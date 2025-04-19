Ne Kredi Kartı Ne Nakit Para! Bu Restoranda Hesap Başka Şekilde Ödeniyor

İŞTE BULAŞIK YIKAMA TARİFESİ

Cipsli Şnitzel: 25 dakika bulaşık yıkama

Eğer patates kızartmasıyla değiştirirseniz 5 dakika ek

Körili sosis: 15 dakika + ketçap temizliği için 5 dakika daha

Körili nohut: 20 dakika (büyük tencere dahil)

Her içecek: 10 dakika ekstra yıkama süresi

Artan enerji ve gıda fiyatlarının yanı sıra personel sıkıntısıyla mücadele eden Harzer Hof, bu uygulamayla hem yaratıcı bir çözüm geliştirmiş hem de sosyal medyada viral olmayı başarmış durumda. Misafirler için eğlenceli bir deneyim sunan bu modelin, başka restoranlara da ilham olması bekleniyor.