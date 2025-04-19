Ne Kredi Kartı Ne Nakit Para! Bu Restoranda Hesap Başka Şekilde Ödeniyor
Almanya’daki bir restoran, ödeme seçeneklerine sıra dışı bir alternatif ekledi. Müşteriler artık yedikleri yemeğin karşılığını bulaşık yıkayarak ödeyebiliyor. Üstelik her menünün bir yıkama süresi var.
Kaynak: Haber Merkezi
Aşağı Saksonya eyaletinin Göttingen bölgesine bağlı Scharzfeld köyünde bulunan Harzer Hof adlı restoran, yükselen maliyetler ve çalışan bulma zorlukları nedeniyle dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Geleneksel ödeme alışkanlıklarına meydan okuyan bu uygulamayla birlikte artık müşteriler dilerlerse hesaplarını bulaşık yıkayarak ödeyebiliyor.
ŞAKA GERÇEĞE DÖNDÜ
Restoranın yöneticisi Jennifer Ponath, bu yaratıcı fikrin müşterilerden ilham aldığını belirtti. "Konuklarımız sık sık şakayla 'Param yetmezse bulaşık mı yıkayacağım?' diye espri yapıyordu. Biz de bu espriyi gerçeğe dönüştürmeye karar verdik" diyerek uygulamanın çıkış noktasını anlattı.
MÜŞTERİLER YEDİKLERİ YEMEĞE GÖRE BULAŞIK YIKIYOR
Harzer Hof artık misafirlerine nakit, kredi kartı ve bulaşık şeklinde üç ödeme seçeneği sunuyor. Misafirler, yedikleri yemeğe göre belirlenen sürelerde bulaşıkhanede çalışarak borçlarını kapatabiliyor. Bu yöntem hem eğlenceli hem de restoran için pratik bir çözüm sunuyor.
İŞTE BULAŞIK YIKAMA TARİFESİ
Cipsli Şnitzel: 25 dakika bulaşık yıkama
Eğer patates kızartmasıyla değiştirirseniz 5 dakika ek
Körili sosis: 15 dakika + ketçap temizliği için 5 dakika daha
Körili nohut: 20 dakika (büyük tencere dahil)
Her içecek: 10 dakika ekstra yıkama süresi
Artan enerji ve gıda fiyatlarının yanı sıra personel sıkıntısıyla mücadele eden Harzer Hof, bu uygulamayla hem yaratıcı bir çözüm geliştirmiş hem de sosyal medyada viral olmayı başarmış durumda. Misafirler için eğlenceli bir deneyim sunan bu modelin, başka restoranlara da ilham olması bekleniyor.