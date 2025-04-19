Ne Kredi Kartı Ne Nakit Para! Bu Restoranda Hesap Başka Şekilde Ödeniyor

Almanya’daki bir restoran, ödeme seçeneklerine sıra dışı bir alternatif ekledi. Müşteriler artık yedikleri yemeğin karşılığını bulaşık yıkayarak ödeyebiliyor. Üstelik her menünün bir yıkama süresi var.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ne Kredi Kartı Ne Nakit Para! Bu Restoranda Hesap Başka Şekilde Ödeniyor - Resim: 1

Aşağı Saksonya eyaletinin Göttingen bölgesine bağlı Scharzfeld köyünde bulunan Harzer Hof adlı restoran, yükselen maliyetler ve çalışan bulma zorlukları nedeniyle dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Geleneksel ödeme alışkanlıklarına meydan okuyan bu uygulamayla birlikte artık müşteriler dilerlerse hesaplarını bulaşık yıkayarak ödeyebiliyor.

ŞAKA GERÇEĞE DÖNDÜ

Restoranın yöneticisi Jennifer Ponath, bu yaratıcı fikrin müşterilerden ilham aldığını belirtti. "Konuklarımız sık sık şakayla 'Param yetmezse bulaşık mı yıkayacağım?' diye espri yapıyordu. Biz de bu espriyi gerçeğe dönüştürmeye karar verdik" diyerek uygulamanın çıkış noktasını anlattı.

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Ne Kredi Kartı Ne Nakit Para! Bu Restoranda Hesap Başka Şekilde Ödeniyor - Resim: 2

MÜŞTERİLER YEDİKLERİ YEMEĞE GÖRE BULAŞIK YIKIYOR

Harzer Hof artık misafirlerine nakit, kredi kartı ve bulaşık şeklinde üç ödeme seçeneği sunuyor. Misafirler, yedikleri yemeğe göre belirlenen sürelerde bulaşıkhanede çalışarak borçlarını kapatabiliyor. Bu yöntem hem eğlenceli hem de restoran için pratik bir çözüm sunuyor.

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Ne Kredi Kartı Ne Nakit Para! Bu Restoranda Hesap Başka Şekilde Ödeniyor - Resim: 3

İŞTE BULAŞIK YIKAMA TARİFESİ

Cipsli Şnitzel: 25 dakika bulaşık yıkama

Eğer patates kızartmasıyla değiştirirseniz 5 dakika ek

Körili sosis: 15 dakika + ketçap temizliği için 5 dakika daha

Körili nohut: 20 dakika (büyük tencere dahil)

Her içecek: 10 dakika ekstra yıkama süresi

Artan enerji ve gıda fiyatlarının yanı sıra personel sıkıntısıyla mücadele eden Harzer Hof, bu uygulamayla hem yaratıcı bir çözüm geliştirmiş hem de sosyal medyada viral olmayı başarmış durumda. Misafirler için eğlenceli bir deneyim sunan bu modelin, başka restoranlara da ilham olması bekleniyor.

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