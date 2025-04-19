Kimlik Doğrulamalı Dönem Başlıyor! Bu Telefon Modellerinde Sistem Tümden Değişecek

Android kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren yeni bir güvenlik özelliği, mobil cihazların korunmasında önemli bir eşiği geride bırakıyor. “Kimlik Doğrulama” (Identity Check) adı verilen bu sistemle birlikte, kritik ayarlara ve hassas bilgilere erişim artık yalnızca biyometrik verilerle sağlanabilecek.

YALNIZCA BU ŞEKİLDE GİRİŞ YAPILABİLECEK

Google’ın geliştirdiği bu yeni yöntem, kullanıcıların parmak izi ya da yüz tanıma dışında bir doğrulama seçeneğiyle işlem yapmasını tamamen engelliyor. Artık şifre veya PIN gibi alternatif güvenlik adımları geçerli olmayacak. Sistem, biyometrik doğrulama dışında hiçbir giriş yöntemine izin vermeyerek, dijital verilerin güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

KRİTİK VERİLERE ERİŞEMEYECEKLER

Söz konusu güvenlik adımı ilk olarak Aralık 2024’te Pixel cihazlara sunulan güncellemeyle kullanıcılarla buluşmuştu. Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise bu yeniliği hızlıca sistemine entegre ederek, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüne dahil etti. Böylece Samsung kullanıcıları, cihazları kaybolsa veya çalınsa bile, parmak izi ya da yüz tanıma olmadan kritik verilere erişimi tamamen engellemiş oluyor.

SİSTEM TÜMDEN DEĞİŞTİ

Google’ın bu yeni sistemi hayata geçirebilmek için Android’in mevcut biyometrik doğrulama altyapısını baştan sona yeniden yazdığı ifade ediliyor. Çünkü önceki sistemlerde, biyometrik giriş başarısız olduğunda otomatik olarak PIN veya şifre alternatifleri devreye giriyordu. Yeni güvenlik modeli, bu açığı tamamen ortadan kaldırarak, yalnızca cihaz sahibinin fiziksel varlığıyla erişim sağlanmasına imkan tanıyor.

Bu yeniliğin tüm Android cihazlara yayılması ise Android 16 sürümüyle birlikte gerçekleşecek. Şu an yalnızca Pixel ve bazı Samsung modellerinde aktif olan sistemin, ilerleyen dönemde diğer üreticiler tarafından da benimsenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi