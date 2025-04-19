İş Arayanlar Dikkat! CV'nize Bu 4 Bölümü Ekleyenin Giremeyeceği İş Yok: Google Bile Kapıyı Ardına Kadar Açıyor
Eski bir İngilizce öğretmeni olan 36 yaşındaki Keith Anderson, yalnızca özgeçmişinde yaptığı dört stratejik değişiklikle dünyanın en prestijli teknoloji şirketlerinden biri olan Google’da işe girmeyi başardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun yıllar eğitim sektöründe görev yapan Anderson, yıllık 27 bin dolar maaşla sürdürdüğü mesleğini geride bırakıp teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açtı. Ancak bu süreç kolay olmadı. Ailesi ve yakın çevresi, teknoloji firmalarında iş bulma hayalini "imkânsız" olarak değerlendirerek destek vermedi. Tüm olumsuz söylemlere rağmen pes etmeyen Anderson, Google, Apple, Meta, Amazon ve Netflix gibi dev şirketlerin yayınladığı her ilana başvurdu. Ancak başvurduğu 100'den fazla pozisyondan geri dönüş alamadı.
HAYAL KIRIKLIKLARIYLA DOLUP TAŞTI
Süreç boyunca yalnızca firmalara değil, LinkedIn üzerinden şirket çalışanlarına da birebir mesajlar gönderen Anderson, çabalarından yine sonuç alamadı. Kariyer koçlarından destek alsa da olumlu bir gelişme yaşanmadı. Umutsuzluğa kapılmak yerine yeni bir yol deneyen Anderson, kendi gibi meslek değiştirmek isteyen öğretmenlerle bir araya gelerek küçük bir destek grubu kurdu. Grup üyeleri birbirlerinin özgeçmişlerini değerlendirmeye ve birbirlerine geri bildirimde bulunmaya başladı.
Aynı zamanda teknoloji sektöründe düzenlenen ağ oluşturma etkinliklerine de katılan Anderson, bu süreçte özgeçmişinde eksik olan önemli bir detayı fark etti: Hedefe uygun ve stratejik bir anlatım.
CV’SİNDEKİ 4 DEĞİŞİKLİK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Keith Anderson, özgeçmişine yaptığı dört temel dokunuşla teknoloji devlerinin dikkatini çekmeyi başardı:
İlgi Alanları Bölümü Ekledi: CV’sine kişisel ilgi alanlarını da ekleyerek, okuyan kişide sıcak ve samimi bir izlenim bırakmayı hedefledi. Bu küçük detay, onun kişiliğini daha görünür kılmasını sağladı.
Teknoloji Jargonunu Öğrendi: Sektörün dilini çözebilmek için röportajlar, podcastler ve sektör liderlerinin konuşmalarını dinledi. Elde ettiği anahtar kelimeleri özgeçmişine entegre etti. Böylece CV’si teknoloji firmalarının beklentileriyle daha uyumlu hale geldi.
Kendine Özgü Bir Satış Noktası Yarattı: “Yaratıcı + Kod” ifadesini kullanarak kendini tanımlayan Anderson, eğitim geçmişini bir dezavantaj olarak değil, analitik düşünme ve iletişim becerilerini destekleyen bir avantaj olarak sundu. Bu yaklaşımı, onu diğer adaylardan ayıran temel nokta oldu.
Hedef Kitlesine Uygun CV Hazırladı: Genel bir özgeçmiş hazırlamak yerine, başvurduğu pozisyonun gerekliliklerine ve şirketin kültürüne uygun şekilde özelleştirilmiş içerik oluşturdu. Anderson, Google’daki işe alım yöneticisinin deneyiminden çok bakış açısına odaklandığını ve bu nedenle işe alındığını ifade etti.
GOOGLE’DAN WEB GELİŞTİRİCİSİ TEKLİFİ ALDI
Bu dört basit ama etkili değişikliğin ardından, başvurduğu tüm pozisyonlardan olumlu geri dönüş almaya başlayan Anderson, 2015 yılında Google’dan gelen web geliştiricisi teklifiyle teknoloji sektöründeki kariyer yolculuğuna resmen başladı.
"EN BÜYÜK ENGEL İNANÇSIZLIKTI"
Keith Anderson’ın hikayesi, deneyimsiz olmanın teknoloji dünyasında bir engel olmadığını ve doğru stratejilerle bu kapıların aralanabileceğini ortaya koyuyor. En büyük engelin başkalarının inançsızlığı değil, kişinin kendi inancı olduğunu belirten Anderson, kararlılıkla yol almanın başarıya giden yolda anahtar olduğunu vurguluyor.