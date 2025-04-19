İş Arayanlar Dikkat! CV'nize Bu 4 Bölümü Ekleyenin Giremeyeceği İş Yok: Google Bile Kapıyı Ardına Kadar Açıyor

HAYAL KIRIKLIKLARIYLA DOLUP TAŞTI

Süreç boyunca yalnızca firmalara değil, LinkedIn üzerinden şirket çalışanlarına da birebir mesajlar gönderen Anderson, çabalarından yine sonuç alamadı. Kariyer koçlarından destek alsa da olumlu bir gelişme yaşanmadı. Umutsuzluğa kapılmak yerine yeni bir yol deneyen Anderson, kendi gibi meslek değiştirmek isteyen öğretmenlerle bir araya gelerek küçük bir destek grubu kurdu. Grup üyeleri birbirlerinin özgeçmişlerini değerlendirmeye ve birbirlerine geri bildirimde bulunmaya başladı.

Aynı zamanda teknoloji sektöründe düzenlenen ağ oluşturma etkinliklerine de katılan Anderson, bu süreçte özgeçmişinde eksik olan önemli bir detayı fark etti: Hedefe uygun ve stratejik bir anlatım.