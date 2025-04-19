Ne BYD Ne Chery Ne de MG! Asyalı Otomotiv Devi Bütün Tuşlara Bastı! 60 Ülkeye Aynı Anda Açılıyor

VOLKSWAGEN’LE ORTAKLIK KÜRESEL ATILIMI

Xpeng’in global büyüme planı, Alman otomotiv devi Volkswagen’in 2023 yılı Temmuz ayında şirkete yaptığı 700 milyon dolarlık yatırımla ivme kazandı. VW, bu yatırımla Xpeng’in yaklaşık yüzde 5’lik hissesini alırken, aynı zamanda Çin pazarı için ortak iki yeni elektrikli araç geliştirme konusunda anlaşmaya vardı. Bu iş birliği doğrultusunda, VW markalı modellerin üretimine 2026 yılında başlanması öngörülüyor.

Xpeng cephesinde ise bu anlaşma sadece finansal değil; stratejik bir kırılma noktası olarak da değerlendiriliyor. Şirket, artık sadece otomobil satışıyla değil, dünya genelinde kalıcı bir yapı kurma vizyonuyla hareket ediyor.