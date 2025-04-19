Ne BYD Ne Chery Ne de MG! Asyalı Otomotiv Devi Bütün Tuşlara Bastı! 60 Ülkeye Aynı Anda Açılıyor
Volkswagen destekli Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng, küresel genişleme hedeflerini iki katına çıkardı. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar 60 farklı ülkede varlık göstermeyi planlarken, global otomotiv pazarında iddialı bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Xpeng CEO’su He Xiaopeng’in açıklamalarına göre şirket, 2035 yılına kadar toplam satışlarının yüzde 50’sini uluslararası pazarlardan elde etmeyi hedefliyor. Şuan bu oran yüzde 10 seviyelerinde bulunurken, önümüzdeki on yıl içerisinde beş katlık bir artış hedefleniyor. Bu hedefin ilk adımı ise 2024 sonuna kadar dünya genelinde 60 ülkeye giriş yapılmasıyla atılacak.
VOLKSWAGEN’LE ORTAKLIK KÜRESEL ATILIMI
Xpeng’in global büyüme planı, Alman otomotiv devi Volkswagen’in 2023 yılı Temmuz ayında şirkete yaptığı 700 milyon dolarlık yatırımla ivme kazandı. VW, bu yatırımla Xpeng’in yaklaşık yüzde 5’lik hissesini alırken, aynı zamanda Çin pazarı için ortak iki yeni elektrikli araç geliştirme konusunda anlaşmaya vardı. Bu iş birliği doğrultusunda, VW markalı modellerin üretimine 2026 yılında başlanması öngörülüyor.
Xpeng cephesinde ise bu anlaşma sadece finansal değil; stratejik bir kırılma noktası olarak da değerlendiriliyor. Şirket, artık sadece otomobil satışıyla değil, dünya genelinde kalıcı bir yapı kurma vizyonuyla hareket ediyor.
AVRUPA VE ASYA’DA STRATEJİ DERİNLEŞTİ
Globalleşme adımları doğrultusunda Xpeng, Polonya, Çekya, Slovakya ve İsviçre’de faaliyetlerine resmen başladı. Bu ülkelerde yerel distribütörlerle iş birliği yapan marka, Avrupa pazarında güçlü bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor. Şirket ayrıca, Avrupa’da üretim tesisi kurma seçeneğini de masada tutuyor.
Asya’da ise bir diğer önemli adım, Endonezya’da kurulacak olan denizaşırı montaj fabrikası olacak. Bu hamleyle birlikte Xpeng, bölgedeki üretim sürecini yerlileştirmeye hazırlanıyor.
YAPAY ZEKÂ, OTONOM SÜRÜŞ VE UÇAN ARAÇLAR DA GÜNDEMDE
Xpeng’in odağında yalnızca otomobiller yok. Şirket, Çin pazarında 2025 yılı itibarıyla Seviye 3 otonom sürüş sistemini devreye sokmayı planlıyor. Öte yandan, bu yıl yapay zekâ teknolojilerine 616 milyon dolarlık yatırım yapılması hedefleniyor.
En dikkat çekici projelerden biri ise AeroHT markası altında geliştirilen uçan araç modeli “Land Aircraft Carrier”. 280 bin dolar fiyat etiketiyle lanse edilen bu modelin yıl sonuna kadar sertifikasyon sürecini tamamlaması, 2026’da ise seri üretime geçilmesi öngörülüyor.
Şirketin robotik alandaki girişimi IRON adlı insansı robot projesi de test aşamasına gelmiş durumda. Bu robotların 2026’da seri üretim bandına çıkması hedefleniyor.