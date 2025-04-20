Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat
Hisseli taşınmaz sahipleri için önemli bir hukuki süreç işlemeye başladı. Tapuda hissesi bulunan paydaşlar, satış durumlarında hak kaybı yaşamamak adına 90 gün içinde yasal başvuruda bulunmak zorunda. Aksi takdirde, sahip oldukları ön alım (şufa) hakkı kalıcı olarak ortadan kalkabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hissedarlar arasında gerçekleşen satış işlemlerinde devreye giren ön alım hakkına ilişkin sürelere dikkat çekti. Müdürlük, taşınmaz üzerindeki ortaklığın sona ermesi ya da pay devri gibi işlemlerde, diğer hissedarların mağdur olmaması için 90 günlük dava açma süresinin mutlaka takip edilmesi gerektiğini duyurdu.
ÖN ALIM HAKKI NEDİR?
Türk Medeni Kanunu’nda tanımlanan ön alım hakkı (şufa), bir taşınmazın hissedarlarından birinin payını üçüncü kişilere satması durumunda, diğer paydaşlara bu hisseleri öncelikli olarak satın alma imkânı tanıyan yasal bir haktır. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için belirlenen süre ve prosedürlere uyulması gerekiyor.
SATIŞTAN SONRA 90 GÜNDE HAREKETE GEÇİLMELİ
Eğer bir hissedar, sahip olduğu payı satışa çıkarır ve bu satış diğer ortaklara noter aracılığıyla bildirilirse, ön alım hakkını kullanmak isteyen hissedarlar 90 gün içinde dava açmakla yükümlü. Belirtilen sürede hukuki işlem başlatılmaması halinde, bu haktan feragat edilmiş sayılıyor ve hak talep etme imkânı sona eriyor.
FERAGATNAME ALINMASI UYUŞMAZLIKLARI ÖNLEYEBİLİR
Satış işlemleri sırasında diğer hissedarlardan alınacak yazılı bir feragatname, ileride yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıkların önüne geçiyor. Feragatname alınmamışsa ve diğer ortaklar satıştan haberdar edilmemişse, satış tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde dava açma hakkı doğuyor.
HAK KAYBINA UĞRAMAMAK İÇİN TAKİP ŞART
Tapu ve Kadastro yetkilileri, hisseli taşınmaz sahiplerine süreci yakından takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Noter bildirimi yapıldığı anda başlayan 90 günlük dava süresinin kaçırılmaması gerektiği belirtilirken, bu sürenin aşılması durumunda ön alım hakkının geri alınamaz biçimde kaybedileceği vurgulandı.
HİSSEDARLAR NE YAPMALI?
Öncelikle satış işleminin kendilerine bildirilip bildirilmediğini kontrol etmesi gereken hissedarlar, eğer bildirim yapılmışsa en geç 90 gün içinde dava açmalı. Satışa sessiz kalınması ya da bildirim sonrası işlem yapılmaması durumunda öncelikli satın alma hakkı kaybediliyor. Alternatif olarak, hissedarlar satıştan önce feragatname vererek bu haktan bilinçli olarak vazgeçebilir.
UZMANLAR NE ÖNERİYOR?
Gayrimenkul hukukçuları, satış işlemleri sonrasında hak sahiplerinin gecikmeden noter bildirimlerini kontrol etmelerini ve gerekirse derhal hukuki başvuruda bulunmalarını öneriyor. Ayrıca satış öncesi feragatname alınmasının, ileride doğabilecek davaların ve mülkiyet ihtilaflarının önüne geçilmesinde etkili bir yol olduğu ifade ediliyor.