Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat

ÖN ALIM HAKKI NEDİR?

Türk Medeni Kanunu’nda tanımlanan ön alım hakkı (şufa), bir taşınmazın hissedarlarından birinin payını üçüncü kişilere satması durumunda, diğer paydaşlara bu hisseleri öncelikli olarak satın alma imkânı tanıyan yasal bir haktır. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için belirlenen süre ve prosedürlere uyulması gerekiyor.