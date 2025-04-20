Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro...
Tofaş'ın, Stellantis Türkiye'deki hisselerini devralmasına yönelik sürece Rekabet Kurulu'ndan onay çıkmasının ardından, Koç Holding ve Tofaş ilk resmi açıklamalarını yaptı. Tofaş, bu sürecin ardından 256 milyon avro tutarında büyük bir yatırımla üretim kapasitesini artırma adımı atmaya hazırlanıyor. Devreye alınacak olan yeni yatırımın, Türkiye otomotiv sanayisinde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tofaş, devralma işleminin tamamlanmasıyla birlikte hali hazırda yürüttüğü Alfa Romeo, FIAT, Jeep ve Maserati markalarının distribütörlüğüne ek olarak Citroën, DS Automobiles, Opel ve Peugeot markalarının da dağıtımını üstlenecek. Üretim tarafında ise, çoklu enerji platformu üzerine kurulacak yeni bir hafif araç projesi kapsamında, yıllık 150 bin adet kapasiteli üretim planlanıyor. Projenin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması hedefleniyor. İhracata yönelik olarak MEA (Orta Doğu ve Afrika) pazarları öncelikli olacak.
KOÇ HOLDİNG: STRATEJİK SEKTÖRDE GÜÇLÜ BİR ADIM
Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünü stratejik bir alan olarak gördüklerini belirterek, “İşlemin tamamlanmasının ardından Stellantis ile ortaklığımız çerçevesinde ülkemize duyulan güvenin bir yansıması olan iki önemli adımı atıyoruz. Tofaş, bu güçlü hamleyle hem Türkiye ekonomisine hem de otomotiv sektörüne değer katmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
Yenigün, şirketin yarım asrı aşan sanayi deneyimiyle, bu stratejik dönüşümle birlikte hedeflerini daha da ileri taşıyacağını vurguladı.
STELLANTIS’TEN TÜRKİYE VURGUSU
Stellantis MEA Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Samir Cherfan ise yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki liderlik hedefleri doğrultusunda kritik bir rol üstlendiğini belirtti. Cherfan, “Koç Holding ile uzun soluklu ve güçlü ortaklığımızda yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye’deki müşterilerimize tüm markalarımızla daha iyi hizmet sunacağımıza inanıyoruz” dedi.
TOFAŞ CEO’SU EROLDU: TÜRK SANAYİSİNE KATKI SUNACAĞIZ
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise açıklamasında, Rekabet Kurulu’nun onayıyla birlikte işlemin Tofaş’a, sektöre, çalışanlara ve tüketicilere önemli faydalar sağlayacağını ifade etti. Eroldu, “Müşteri deneyimini geliştirecek daha geniş bir ürün gamıyla hizmet vereceğiz. Aynı zamanda çalışanlarımız için de yeni fırsatlar yaratacağız,” dedi.
Eroldu, ayrıca Tofaş mühendisleri ve Türk girişimciler tarafından geliştirilen “Connect” uygulamasının diğer Stellantis markalarına da entegre edileceğini, böylece dijitalleşme ve verimlilikte önemli bir sinerji yakalanacağını aktardı.
YENİ ARAÇ PROJESİ İHRACATA VE YERLİ SANAYİYE GÜÇ KATACAK
Eroldu’nun verdiği bilgilere göre, Tofaş’ın K0 projesinin ardından devreye alınacak olan yeni hafif araç projesi, yüksek teknoloji içeren bileşenlerin yerli üretimi açısından da fırsatlar yaratacak. Eroldu, “Bu yatırımlarla hem ihracatımızı artıracağız hem de yerli yan sanayimizin gelişimine katkı sağlayacağız. 256 milyon avroluk yatırım, Tofaş’ın rekabetçiliğini daha da yukarı taşıyacak” diye konuştu.