Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro...

KOÇ HOLDİNG: STRATEJİK SEKTÖRDE GÜÇLÜ BİR ADIM

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünü stratejik bir alan olarak gördüklerini belirterek, “İşlemin tamamlanmasının ardından Stellantis ile ortaklığımız çerçevesinde ülkemize duyulan güvenin bir yansıması olan iki önemli adımı atıyoruz. Tofaş, bu güçlü hamleyle hem Türkiye ekonomisine hem de otomotiv sektörüne değer katmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yenigün, şirketin yarım asrı aşan sanayi deneyimiyle, bu stratejik dönüşümle birlikte hedeflerini daha da ileri taşıyacağını vurguladı.