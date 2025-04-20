Bursa’nın Göz Bebeği Rekor Fiyata El Değiştiriyor! Köşkü Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor

Bursa’nın simge köşklerinden biri olan Çukur Köşk, satışa çıkarıldı. Köşkün rekor fiyatı dudak uçuklattı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Bursa’nın Göz Bebeği Rekor Fiyata El Değiştiriyor! Köşkü Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor

Bursa'nın simge yapılarından biri olan ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Çukur Köşk, satışa çıkarıldı. Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi’nde yer alan ve 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen bu tarihi yapı, 57 milyon TL fiyat etiketiyle ilan sitelerinde yeni sahibini bekliyor.

YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERİN GÖZ BEBEĞİ

Hem tarihi kimliği hem de estetik mimarisiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Çukur Köşk, Bursa'nın kültürel mirası arasında önemli bir yere sahip. 2. derece tarihi eser olarak tescillenen yapı, ahşap detayları ve döneme özgü mimari tarzıyla dikkat çekiyor.

Bursa’nın Göz Bebeği Rekor Fiyata El Değiştiriyor! Köşkü Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor - Resim : 1

KÖŞKÜN YAPISI

Toplamda 1.235 metrekarelik bir arsa üzerine kurulu olan köşk, 450 metrekare kapalı alan sunuyor. İçerisinde 4 oda, 2 salon bulunan bu nadide yapı, tarihî değerinin yanı sıra konumu itibarıyla da oldukça kullanışlı bir alana sahip.

Bursa’nın Göz Bebeği Rekor Fiyata El Değiştiriyor! Köşkü Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor - Resim : 2

Bursa’nın Göz Bebeği Rekor Fiyata El Değiştiriyor! Köşkü Gören Dönüp Bir Daha Bakıyor - Resim : 3

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