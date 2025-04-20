Mercedes’te Sessiz Devrim: Sır Gibi Saklanan Gerçek Günyüzüne Çıktı

GELENEKTEN GELECEĞE: YILDIZIN EVRİMİ

Mercedes’in üç boyutlu yıldız simgesi, yalnızca bir logo değil, aynı zamanda 1909’dan bu yana taşıdığı tarihi bir miras. Kara, hava ve deniz motorları üretme vizyonuyla doğan yıldız, yıllar içinde defne çelengi gibi farklı grafik öğelerle çevrelense de, simgenin kendisi hiç kaybolmadı.

Marka, geçmişte de benzer bir girişimde bulunmuştu. 2007 yılında kısa süreliğine düz logo kullanımını test eden Mercedes, o dönemden sonra yeniden üç boyutlu tasarıma dönme kararı almıştı. 2010’da dönemin CEO’su Dieter Zetsche önderliğinde prestijli görünümün simgesi olarak üç boyutlu logoya dönüş yapılmıştı.