Mercedes’te Sessiz Devrim: Sır Gibi Saklanan Gerçek Günyüzüne Çıktı
Otomotiv devi Mercedes-Benz, 2025 yılı itibarıyla kurumsal kimliğinde dikkat çekici bir dönüşüme imza attı. Markanın ikonik üç boyutlu yıldızı, dijital ve resmi tüm iletişim materyallerinden kaldırıldı. Yeni dönemde, tüm iletişim kanallarında sade ve düz beyaz yıldız kullanılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Artık Mercedes-Benz’in sosyal medya hesaplarından, e-posta imzalarına; yıllık raporlardan resmi belgelerine kadar tüm mecralarda minimalist ve iki boyutlu logo yer alacak. Ancak araçların kaputlarında, direksiyon simidinde ve arka bölümünde klasik üç boyutlu gümüş yıldız varlığını sürdürecek.
MARKA KİMLİĞİNDE SESSİZ DEVRİM
Mercedes-Benz, logo değişimiyle ilgili kararını uzun süredir şirket içinde tutarak bilinçli bir geçiş süreci yürüttü. Değişimin arkasındaki temel motivasyon ise çağın dijital gereksinimlerine daha iyi uyum sağlamak ve markanın görsel yüzünü sadeleştirerek modernleştirmek.
Marka sözcüsü yaptığı açıklamada, “Kurumsal tasarımımızı yenileyerek Mercedes-Benz’in görsel kimliğinde siyah rengin ağırlığını azaltıyoruz. Yeni 2D yıldız, basılı ve dijital mecralarda tutarlı ve çağdaş bir görünüme imkân tanıyor” ifadelerini kullandı.
GELENEKTEN GELECEĞE: YILDIZIN EVRİMİ
Mercedes’in üç boyutlu yıldız simgesi, yalnızca bir logo değil, aynı zamanda 1909’dan bu yana taşıdığı tarihi bir miras. Kara, hava ve deniz motorları üretme vizyonuyla doğan yıldız, yıllar içinde defne çelengi gibi farklı grafik öğelerle çevrelense de, simgenin kendisi hiç kaybolmadı.
Marka, geçmişte de benzer bir girişimde bulunmuştu. 2007 yılında kısa süreliğine düz logo kullanımını test eden Mercedes, o dönemden sonra yeniden üç boyutlu tasarıma dönme kararı almıştı. 2010’da dönemin CEO’su Dieter Zetsche önderliğinde prestijli görünümün simgesi olarak üç boyutlu logoya dönüş yapılmıştı.