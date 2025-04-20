Doğuş Otomotiv Uçuşa Geçti!
12 Mayıs 2025’te birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması beklenen Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), yılın ilk üç ayında dikkat çekici satış verilerine imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak–Mart 2025 döneminde binek araç perakende satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre %14,6 oranında artıran şirket, 19.418 adetlik satıştan 22.250 adede ulaştı.
Öte yandan, hafif ticari araç satışlarında düşüş yaşandı. 2024'ün ilk çeyreğinde 3.716 adetlik satış yapan Doğuş Otomotiv, 2025’in aynı döneminde bu kategoride %16,2’lik bir düşüşle 3.113 adetlik satış gerçekleştirdi.
YATIRIMCI SAYISINDA İLK 20’DE YER ALIYOR
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında en fazla yatırımcı sayısına sahip 16. şirket olan Doğuş Otomotiv, yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor. Şirketin 2024 yılı 4. çeyrek finansal sonuçları sonrası, 9 farklı aracı kurumdan hedef fiyat açıklamaları geldi.
DOAS HİSSE HEDEF FİYATLARI NE DİYOR?
2024 yılı son çeyrek bilançosunun ardından aracı kurumların yayınladığı hedef fiyatlar dikkate alındı. Bu kapsamda, yalnızca bilanço sonrası güncel rapor yayımlayan kurumların değerlendirmeleri dahil edildi.
Açıklanan en düşük hedef fiyat: 189,61 TL
Açıklanan en yüksek hedef fiyat: 365,00 TL
9 kurumun hedef fiyat ortalaması: 267,21 TL
Ortalama hedef fiyatın getiri potansiyeli: %19,13