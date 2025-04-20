Doğuş Otomotiv Uçuşa Geçti!

YATIRIMCI SAYISINDA İLK 20’DE YER ALIYOR

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında en fazla yatırımcı sayısına sahip 16. şirket olan Doğuş Otomotiv, yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor. Şirketin 2024 yılı 4. çeyrek finansal sonuçları sonrası, 9 farklı aracı kurumdan hedef fiyat açıklamaları geldi.