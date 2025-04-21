Zirai Don Vurdu, Fiyatlar Uçtu: Bu Yaz Pahalıya Yenecek Meyveler Belli Oldu! İşte Cüzdanları Üzecek Liste
Nisan ayında yaşanan zirai don felaketi, 34 ilde 16 meyve türünü etkiledi. Tarım Bakanı Yumaklı, rekoltede düşüş yaşanacağını belirtirken, yaz aylarında bu meyvelerin fiyatlarında ciddi artış bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nisan ayında yaşanan zirai don olayının Türkiye genelinde meyve üretimini ciddi şekilde etkilediğini açıkladı. Felaketin ardından yapılan incelemelerde, 34 ilde 16 farklı meyve türünün zarar gördüğü belirlendi.
Zarar gören çiftçilerin mağduriyetini gidermek amacıyla Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üzerinden tazminat ödemeleri yapılacak. Yaz aylarında başlayacak hasatla birlikte bu ürünlerin fiyatlarında büyük artışlar yaşanması bekleniyor.
16 MEYVE TÜRÜ ETKİLENDİ
Tarım Bakanı Yumaklı, "Zirai dondan yalnızca 16 meyve türü etkilendi. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra TARSİM sigortası bulunan üreticilere, poliçe kapsamı dahilinde ödeme yapılacak." dedi.
ZİRAİ DONDAN HANGİ MEYVELER ETKİLENDİ?
Zirai dondan etkilenen 16 meyve arasında kayısı, şeftali, kiraz, elma ve erik gibi yazın vazgeçilmez ürünleri de yer alıyor. Bu ürünlerde arzın azalması, özellikle pazarlarda ve market raflarında fiyatların artmasına neden olacak.
İşte don felaketinin ardından fiyatları artacak meyveler...
- Armut
- Ayva
- Badem
- Ceviz
- Elma
- Erik
- Fındık
- Kayısı
- Kiraz
- Limon
- Mandalina
- Nektarin
- Portakal
- Şeftali
- Üzüm
- Fıstık