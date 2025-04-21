Zirai Don Vurdu, Fiyatlar Uçtu: Bu Yaz Pahalıya Yenecek Meyveler Belli Oldu! İşte Cüzdanları Üzecek Liste

16 MEYVE TÜRÜ ETKİLENDİ

Tarım Bakanı Yumaklı, "Zirai dondan yalnızca 16 meyve türü etkilendi. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra TARSİM sigortası bulunan üreticilere, poliçe kapsamı dahilinde ödeme yapılacak." dedi.

ZİRAİ DONDAN HANGİ MEYVELER ETKİLENDİ?

Zirai dondan etkilenen 16 meyve arasında kayısı, şeftali, kiraz, elma ve erik gibi yazın vazgeçilmez ürünleri de yer alıyor. Bu ürünlerde arzın azalması, özellikle pazarlarda ve market raflarında fiyatların artmasına neden olacak.