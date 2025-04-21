DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen'den 'Tarım' Çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, katıldığı bir yayında tarım ürünlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Mersin’de yetiştirilen tarım ürünlerinin sadece günlük tüketim konusunda değil, sanayisi ile daha işlevsel olması gerektiğini söyleyen Ekmen, Türkiye'de tarım gayri safi hasılasında 3. büyük üretici olan kentin Tarım İhtisas OSB'nin olmadığını vurguladı.

Mehmet Emin Ekmen, üretimin önemini vurguladığı açıklamasında, "Greyfurt, portakal ve limon üreticimiz malını nereye satıyor? Neredeyse meyve suyu fabrikası olarak tek bir alıcı var, o da istediği gibi malı öldürüyor ve çiftçiyle adeta oynuyor. Bizim gibi bir tarım şehrinin tarım sanayisi bu halde mi olmalı?" diyerek Mersin ve çevre bölgelerin bir tarım sanayisi olması gerektiğini ifade etti.

Tarımın kozmetik ilaç ve kimya sanayi alanında potansiyelinin neredeyse hiç kullanılmadığını söyleyen Ekmen, "Tarım sanayi derken geleneksel anlamda meyve suyu, şoklama, konserve üretimini kast etmiyorum, esas ilaç, kozmetik, kimya alanında bu ürünlerimizin değerini bilip büyük kar elde etmekten bahsediyorum" dedi.

'ÇOK İYİ BİR KONUMA GELEBİLİRİZ'

Ekmen, tarım ürünlerinin artık yalnızca gıdaya eğilmemesi gerektiğini belirtirken, fahiş fiyatlara da dikkat çekti. DEVA Partili vekil, doğru politikalarla iktidarı ve yerel yönetimi yönlendirip planlı bir sistem oluşturmanın önemini işaret etti. Mehmet Emin Ekmen, "Tarımsal endüstriye yatırım yapılması ve doğru bir lobicilik faaliyetiyle Mersin’in taleplerinin Meclis’e ve yetkililere iletilmesi halinde çok güçlü sonuçlar elde edebiliriz. Gıda sektörünün yanı sıra ilaç, kimya ve kozmetik gibi alanlarda da doğru planlamalar ve üretim süreçleriyle dünyada çok iyi bir konuma gelmemiz mümkün" ifadelerini kullandı.