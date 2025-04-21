CHP’li Demir’den Radyoloji Teknikerler ve Teknisyenleri İçin Meclis’e Kanun Teklifi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle çalışanların fiili hizmet süresi zammından kesintisiz yararlanabilmeleri amacıyla bir kanun teklifi sundu. Demir, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 40. maddesindeki 11. sırada, bu tür işlerde çalışanlara yılda 90 gün fiili hizmet süresi zammı tanındığını belirtti.

'TEKNİKERLER VE TEKNİSYENLERDE YARARLANSIN'

Radyoloji çalışanlarının bu haktan bazı durumlarda kesintili olarak faydalandığını belirten Demir, yer altı çalışanlarında olduğu gibi radyoloji teknikerleri ve teknisyenlerinin de bu haktan kesintisiz yararlanabilmeleri için kanun teklifi verdiklerini söyledi.​

'90 GÜN SÜRESİNDEN YARARLANMALILAR'

Kanun teklifinde, radyoloji çalışanlarının fiili hizmet süreleri hesaplanırken; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartının aranmayacak.​

Kanun teklifinin gerekçesinde, “Ağır ve yıpratıcı işlerde yani doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküleremanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar; Tablonun 10,13 ve 14. sırasında belirtilenler gibi kesintisiz 90 gün FHZ süresinden yararlandırılmalıdır. Anayasamızın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesi gereği çalışma barışının sağlanması amacıyla bu kanun teklifi verilmektedir. Bu nedenle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinde değişiklik yapılması gerekmektedir” denildi.