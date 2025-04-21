Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in Sözlerine Tekzip

Binali Yıldırım, CHP lideri Özgür Özel'in grup toplantısında, kendisi ve oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili söylediklerini tekzip etti.

Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in Sözlerine Tekzip

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Nisan'da partisinin TBMM'deki grup toplantısında, kendisi ve oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili ifadelerini avukatı Muhammed Gök aracılığıyla tekzip etti.

Gök, daha önce de söylenen "gerçek dışı", "mesnetsiz" iddialara karşı savcılık şikayeti yapıldığı nı belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkillerimin Halil Falyalı'yı tanımadığını, Halil Falyalı adlı şahsın müvekkillerimle herhangi bir ilgisi, ilintisi bulunmadığını belirterek iş bu isnatları kati bir dille yalanlamıştık. Şikayetimiz üzerinde tanzim edilen iddianame sonrası dosya İstanbul Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/638 esas sırasında derdest olup, sanık hakkında yakalama kararı da çıkmıştır. Dosyaya yaklaşık 4 yıldır bu iddiaları destekleyebilecek delil kabilinden somut bir bilgi, belge vesaire verilememiştir.

'TEK BİR DELİL YOK'

Müvekkillerimin, asılsız-mesnetsiz iddialara karşı yargı yoluna başvurmuş olması, Halil Falyalı'yı tanımadığını açıkça beyan etmesi, Halil Falyalı adlı şahsın dahi açıkça gazeteci Cüneyt Özdemir'e bağlanıp bu hususu teyit etmesi, ölümünden sonra ailesinin röportaj vererek müvekkillerimi tanımadıklarını beyan etmesi, müşteki sıfatıyla müdahil olduğumuz ceza dosyasında iddiaların aksine 4 yıldır tek bir delil ve emare mevcut olmamıştır."

Muhammed Gök, "CHP Genel Başkanı sıfatıyla elinizde aksi yönde somut bir bilgi, belge varsa; Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız savcılarının zaten görevi başında olduğunu da hatırlatarak savcı aramanıza lüzum olmaksızın yukarıda bahsi geçen dosyaya dahi tüm delillerinizi sunabileceğinizi ihtaren rica ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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