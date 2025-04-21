Tarlada 5 Markette 30 Lira! En Verimsiz Hasat Oldu, Çiftçiler Kan Ağlıyor
Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından biri olan Hatay’daki Amik Ovası'nda başlayan marul hasadında çiftçinin yüzü gülmedi.
Kaynak: İHA
Bölgedeki yağışsız geçen sonbahar ve kış ayları, marul üretiminde ciddi verim kaybına yol açtı. 45 dönümlük arazide marul yetiştiren çiftçi Halil Çelik, bu yıl ürünün hem az hem de değersiz kaldığını belirtti.
TARLADA SATILMIYOR, MARKETTE FİYATI UÇUYOR
Çelik, marulun tarlada tanesinin 5 liraya bile alıcı bulamadığını, ancak market raflarında 25 ila 30 liraya kadar çıktığını söyledi. Geçen yıl tarlada 15 liraya satılan marulun bu yıl üçte bir fiyata dahi alıcı bulamadığını vurgulayan üretici, buna rağmen tüketiciye yansıyan fiyatların yüksekliğine dikkat çekti.
“KİMSE ALMIYOR, KURAKLIK HER ŞEYİ ETKİLİYOR”
25 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Halil Çelik, “Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşıyorum. Burada da evim var, gidip geliyorum. Bu yıl marul verimi çok düşük. Geçen yıl verim iyiydi, kazandık. Bu yıl ise hem ürün az hem de fiyat çok düşük. Tarladan 5 liraya veriyoruz, ancak alıcı yok. Markette ise fiyatlar 30 liraya kadar çıkıyor. Kuraklık her şeyi etkiledi. Bu yıl neredeyse hiç yağmur yağmadı. Sadece dört kez yağış gördük. Bu yüzden hasat dönemimiz çok kötü geçti,” dedi.
KURAKLIK REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ, ÇİFTÇİ ZARARDA
Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Adalar Mahallesi'ndeki marul tarlaları, bu yıl beklenen verimi vermedi. Üretici, iklim koşullarının doğrudan etkisiyle gelir kaybı yaşarken, tarladaki düşük fiyatla marketteki yüksek fiyat arasındaki uçurum da dikkat çekiyor. Kuraklık nedeniyle düşen rekolte, çiftçiyi ekonomik açıdan zora sokarken, tüketicinin cebine de yüklü fiyatlarla yansıyor.