Tarlada 5 Markette 30 Lira! En Verimsiz Hasat Oldu, Çiftçiler Kan Ağlıyor

TARLADA SATILMIYOR, MARKETTE FİYATI UÇUYOR

Çelik, marulun tarlada tanesinin 5 liraya bile alıcı bulamadığını, ancak market raflarında 25 ila 30 liraya kadar çıktığını söyledi. Geçen yıl tarlada 15 liraya satılan marulun bu yıl üçte bir fiyata dahi alıcı bulamadığını vurgulayan üretici, buna rağmen tüketiciye yansıyan fiyatların yüksekliğine dikkat çekti.

“KİMSE ALMIYOR, KURAKLIK HER ŞEYİ ETKİLİYOR”

25 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Halil Çelik, “Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşıyorum. Burada da evim var, gidip geliyorum. Bu yıl marul verimi çok düşük. Geçen yıl verim iyiydi, kazandık. Bu yıl ise hem ürün az hem de fiyat çok düşük. Tarladan 5 liraya veriyoruz, ancak alıcı yok. Markette ise fiyatlar 30 liraya kadar çıkıyor. Kuraklık her şeyi etkiledi. Bu yıl neredeyse hiç yağmur yağmadı. Sadece dört kez yağış gördük. Bu yüzden hasat dönemimiz çok kötü geçti,” dedi.