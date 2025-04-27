Enerji Tarifeleri Tümden Değişti! EPDK Kararları Resmi Gazete’de

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ’nin İzmir Aliağa’daki depolama tesisleri için uyguladığı günlük depolama tarifelerini güncelledi.

Enerji Tarifeleri Tümden Değişti! EPDK Kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs 2025’ten itibaren benzin türleri ve etanol için metreküp başına 3,81 TL, motorin, biyodizel ve denizcilik yakıtı türleri için 3,94 TL, havacılık yakıtları için ise 3,78 TL depolama hizmet bedeli alınacak.

DOĞAL GAZ DAĞITIM TARİFELERİNDE ÜST SINIR AYARLANDI

Aynı yayınla, Aksa Siirt Batman, Gazdaş Gaziantep, Palen Enerji ve Sürmeli Doğal Gaz Dağıtım şirketlerinin 1 Mayıs itibarıyla geçerli olacak sistem kullanım bedeli üst sınırları belirlendi. Bu şirketlerin, üçüncü tarife uygulama döneminde abone türlerine göre uygulanacak perakende satış tarifeleri de yeniden şekillendirildi. Yeni sınırlar, bölgesel dağıtım maliyetlerini ve altyapı giderlerini dikkate alarak belirlendi.

Enerji Tarifeleri Tümden Değişti! EPDK Kararları Resmi Gazete’de - Resim : 1

KARARLAR 1 MAYIS’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

EPDK Genel Kurulu’nun aldığı bu kararlar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak resmiyet kazandı. Güncellenen akaryakıt depolama ve doğalgaz dağıtım tarifeleri, 1 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Kurum, düzenlemelerle tüketici ve sektör dengesini korumayı, şeffaf ve öngörülebilir bir piyasa yapısı oluşturmayı amaçlıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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