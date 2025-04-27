Özlemle Beklenen Hasat Başladı! Talep Patlaması Yaşıyorlar: Derman Olmadığı Dert Yok
İç Anadolu Bölgesi'nde bahar aylarının habercisi olan yemlik otu, doğada kendiliğinden yetişerek pazar tezgâhlarında tüketiciyle buluştu.
Kaynak: İHA
A ve C vitaminleri ile demir bakımından oldukça zengin olan yemlik otu, yağışlarla birlikte doğada görülmeye başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve sindirim sistemine sağladığı faydalarla bilinen yemlik otu, özellikle Sivaslıların sofrasında önemli bir yer tutuyor.
Pazar esnafı Ethem Yıldız, bu yıl kar yağışlarının yoğun olması nedeniyle yemlik otunun doğada geç ortaya çıktığını belirtti. Yıldız, "Bu yıl kar yağışları nedeniyle gecikti. Miktar olarak da geçen seneye göre daha az oldu" dedi.
HASRETLE BEKLENİYORDU
Sivas'tan başka şehirlere taşınan vatandaşların yemlik otuna duyduğu özleme dikkat çeken Ethem Yıldız, yemliğin farklı şekillerde tüketildiğini anlattı. Yıldız, "Yemlik otu üzerine su serpilerek veya lavaş ekmek arasına konularak tüketiliyor. Bağırsak sağlığına ve tansiyona oldukça iyi gelen bir ot çeşididir. Ancak her gıdada olduğu gibi bunun da fazla tüketilmesi doğru değildir. Sabah aç karna 100-150 gram kadar tüketildiğinde bağırsakları temizleme özelliği bulunuyor" ifadelerini kullandı.
SİVAS'IN OTLARI YURT DIŞINDAN TALEP GÖRÜYOR
Sivas dışında yaşayan hemşehrilerinden sık sık yemlik ve diğer yöresel otlar hakkında sorular aldığını aktaran Yıldız, "Bize telefon açıp, yemlik ve diğer Sivas'a özgü otların tezgâha gelip gelmediğini soruyorlar. İstanbul, İzmir ve Almanya gibi yerlerde yaşayan Sivaslı vatandaşlara buradan gönderim sağlıyoruz. Almanya gibi uzak yerlere gönderirken genelde dondurup yolluyorum. Uçak ile götürmek isteyen vatandaşlar olduğu zaman dondurmaya gerek kalmıyor. Sivas'ın insanı pazarda yemliği gördüğünde çok seviniyorlar" diye konuştu.