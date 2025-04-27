Özlemle Beklenen Hasat Başladı! Talep Patlaması Yaşıyorlar: Derman Olmadığı Dert Yok

SİVAS'IN OTLARI YURT DIŞINDAN TALEP GÖRÜYOR

Sivas dışında yaşayan hemşehrilerinden sık sık yemlik ve diğer yöresel otlar hakkında sorular aldığını aktaran Yıldız, "Bize telefon açıp, yemlik ve diğer Sivas'a özgü otların tezgâha gelip gelmediğini soruyorlar. İstanbul, İzmir ve Almanya gibi yerlerde yaşayan Sivaslı vatandaşlara buradan gönderim sağlıyoruz. Almanya gibi uzak yerlere gönderirken genelde dondurup yolluyorum. Uçak ile götürmek isteyen vatandaşlar olduğu zaman dondurmaya gerek kalmıyor. Sivas'ın insanı pazarda yemliği gördüğünde çok seviniyorlar" diye konuştu.