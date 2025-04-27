Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi! Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına yönelik emeklilik düzenlemesiyle ilgili çalışmaların resmen başladığını açıkladı. Bakan Işıkhan, 2028 yılı gelmeden ev kadınlarına emeklilik müjdesinin verileceğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine dikkat çeken Bakan Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarına değindi. Türkiye genelindeki belediyelerin toplam prim borcunun 196 milyar liraya ulaştığını belirten Işıkhan, 149 belediyenin yaklaşık 30 milyar liralık borç için SGK'ya başvurduğunu kaydetti. Nisan ayında 3 milyar, Mart ayında ise 1,3 milyar liralık tahsilat yapıldığını ifade eden Bakan, bugüne kadar toplamda 28,2 milyar lira tahsil edildiğini aktardı.
SMA HASTALARINA YENİ İLAÇ DESTEĞİ
İlaç geri ödeme listesine ilişkin soruları da yanıtlayan Işıkhan, kanser tedavisinde kullanılan 909 ilacın ve toplamda 8 bin 873 ilacın SGK tarafından karşılandığını söyledi. 2024 yılı içinde 432 yeni ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını bildiren Bakan, SMA, MS ve ALS hastalıklarında kullanılan bazı ilaçların da geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı. Ayrıca, hastanelerde kullanılan kontrast madde ilaçlarının teminini de hastanelerin üstleneceğini, böylece hastaların eczane eczane dolaşmak zorunda kalmayacaklarını belirtti.
9 BİN HİLELİ BOŞANMA ORTAYA ÇIKTI
Usulsüz işlemlerle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Işıkhan, risk analizlerine dayalı denetimler sonucunda 9 bin sahte boşanma vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu vakalarda yetim aylığı alındığı ortaya çıkarken, 7 bin 400 kişi hakkında ödemenin faiziyle geri alınması için işlem başlatıldı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
EYT'NİN MALİYETİ 3,4 TRİLYON LİRAYI BULACAK
EYT düzenlemesiyle bugüne kadar 3 milyon 123 bin kişinin emekli olduğunu açıklayan Bakan Işıkhan, düzenlemenin ilk yıl maliyetinin 724 milyar lira olduğunu, beş yıl sonunda toplam maliyetin ise 3,4 trilyon liraya ulaşacağını öngördüklerini ifade etti.
İŞSİZLİK SON 12 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin veriler paylaşan Işıkhan, 66 bin 931 üniversite öğrencisine yaklaşık 495 milyon liralık ödeme yapıldığını söyledi. Toplam istihdamın 32 milyon 314 bin kişiye ulaştığını belirten Bakan, işsiz sayısının ise 2 milyon 886 bine düştüğünü açıkladı. İşsizlik oranının yüzde 8,2'ye gerilediğini kaydeden Işıkhan, 2028 hedeflerinin işsizlik oranını yüzde 7,5'e düşürmek olduğunu vurguladı.
SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ VE İSTİHDAMA ETKİSİ
Suriyelilerin Türkiye'den ülkelerine dönüşüyle birlikte oluşabilecek iş gücü açığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, mevcut istihdam yapısının güçlü olduğunu, doğabilecek açıkların yerli nüfusla kapatılacağını belirtti. Daha kapsamlı analizler yapılacağını da sözlerine ekledi.
KAMU İŞÇİLERİ İÇİN ZAM GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Kamu işçilerine yönelik zam görüşmeleri hakkında bilgi veren Bakan Işıkhan, müzakerelerin sosyal diyalog temelinde ilerlediğini ve hedeflerinin iş barışını koruyarak süreci tamamlamak olduğunu dile getirdi.
EV KADINLARININ EMEKLİLİK ÇALIŞMASI 2028'DEN ÖNCE TAMAMLANACAK
Son olarak ev kadınlarının emekliliğine ilişkin beklentilere yanıt veren Bakan Işıkhan, 2028 yılına kadar çalışmaları tamamlayarak müjdeyi paylaşacaklarını ifade etti.