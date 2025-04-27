Ev Kadınlarına Emeklilik Müjdesi! Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı

SMA HASTALARINA YENİ İLAÇ DESTEĞİ

İlaç geri ödeme listesine ilişkin soruları da yanıtlayan Işıkhan, kanser tedavisinde kullanılan 909 ilacın ve toplamda 8 bin 873 ilacın SGK tarafından karşılandığını söyledi. 2024 yılı içinde 432 yeni ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını bildiren Bakan, SMA, MS ve ALS hastalıklarında kullanılan bazı ilaçların da geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı. Ayrıca, hastanelerde kullanılan kontrast madde ilaçlarının teminini de hastanelerin üstleneceğini, böylece hastaların eczane eczane dolaşmak zorunda kalmayacaklarını belirtti.